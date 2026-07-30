Argentina: Milei presenta en cadena nacional su reforma “sanguinaria” al Banco Central

El presidente argentino, Javier Milei, presentará este jueves a las 20:00 horas de Argentina —19:00 en Chile— los principales ejes de su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje, grabado en la Casa Rosada y de una duración estimada de 20 minutos, antecederá al envío de la iniciativa al Congreso, previsto para la próxima semana. Fuentes cercanas al mandatario, citadas por La Nación, anticiparon que la cadena será “sanguinaria contra los políticos que le robaron a la gente durante 90 años a través del Banco Central”.

La propuesta busca restablecer como misión central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y dejar atrás el mandato múltiple incorporado en 2012, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández. La legislación vigente encarga al organismo promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El proyecto también apunta a prohibir la asistencia directa e indirecta al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario. La reforma eliminaría las letras intransferibles y restringiría la distribución de utilidades al Estado, aunque el alcance definitivo de estas disposiciones solo podrá establecerse cuando se conozca el articulado oficial.

“91 años de estafa”

Uno de los principales cambios recaería sobre los adelantos transitorios. El artículo 20 de la Carta Orgánica permite actualmente que el Banco Central entregue al Gobierno recursos equivalentes a hasta el 12% de la base monetaria y al 10% de la recaudación en efectivo de los doce meses anteriores, además de contemplar una asistencia adicional de carácter excepcional y temporal. Milei pretende cerrar esa vía de financiamiento.

El mandatario adelantó parte de la reforma el martes en Lima, donde participó en la investidura de Keiko Fujimori y recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres. Allí prometió terminar con “91 años de estafa” y sostuvo que el financiamiento del déficit mediante emisión debería generar responsabilidades penales para autoridades del Banco Central, integrantes del Ejecutivo y legisladores. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que los cambios penales podrían tramitarse en una iniciativa separada, por lo que todavía no está confirmado que esas sanciones formen parte del primer proyecto enviado al Congreso.

La iniciativa también busca elevar las exigencias para remover al presidente y al directorio del organismo, estableciendo el respaldo de dos tercios de ambas cámaras. Milei afirmó en Perú que actualmente se requieren dos tercios del Senado, pero la Carta Orgánica vigente establece otro procedimiento: permite al Poder Ejecutivo remover a los directores por determinadas causales, previo consejo de una comisión del Congreso.

Con la cadena nacional, Milei intentará convertir una reforma monetaria en una ofensiva política contra sus antecesores y, particularmente, contra el kirchnerismo. Pero el endurecimiento de las reglas del Banco Central no quedará resuelto con el discurso: deberá reunir respaldo suficiente en Diputados y el Senado, donde se definirá tanto el alcance de la prohibición de financiar al Estado como las facultades que conservará la entidad frente a eventuales crisis financieras.