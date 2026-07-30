Coquimbo suspende La Pampilla 2026 y destina $1.800 millones a reconstrucción

La Municipalidad de Coquimbo suspendió La Pampilla 2026 y reasignará más de $1.800 millones presupuestados para la celebración a las tareas de reconstrucción y asistencia de las familias afectadas por la reciente emergencia en la comuna.

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, explicó que la determinación responde a los graves daños en infraestructura vial, la existencia de localidades aisladas y la falta de disponibilidad inmediata de los recursos estatales comprometidos para la reconstrucción.

“Hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo, familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que para Coquimbo aún no termina”, sostuvo el jefe comunal.

Manouchehri cuestionó que la ayuda se financie mediante la Ley de Presupuestos y no con recursos disponibles durante la emergencia. “Esperábamos una respuesta inmediata del Presidente Kast, sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la ley de presupuestos y no con recursos frescos ahora”, afirmó.

Hoy tomamos una de las decisiones más difíciles: este año no realizaremos la Pampilla.

Nos duele, porque es parte del alma de Coquimbo. Pero hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan. También trabajaremos con fuerza… pic.twitter.com/F1aKvN4sX2 — Ali Manouchehri (@alimanouchehri) July 30, 2026

Recursos para la emergencia

Además de la reasignación presupuestaria, el municipio desplegará personal y capacidad operativa para reparar caminos y entregar ayuda humanitaria directa en las zonas más perjudicadas.

El alcalde aseguró que la administración comunal presentó alternativas al Gobierno para disponer de financiamiento inmediato, pero que estas no fueron acogidas. “Nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año. Como coquimbano, esta es una de las decisiones más difíciles que me ha tocado tomar”, declaró.

“La Pampilla, la fiesta más grande de Chile, es parte de nuestra identidad, pero hoy la prioridad es nuestra gente”, agregó Manouchehri.

El municipio también anunció un plan de reactivación económica para mitigar los efectos de la suspensión sobre el comercio, los emprendimientos y la actividad productiva local.