Caso Fundamenta: exminsitro Muñoz acusa anomalías y apunta a Ángela Vivanco por integración de sala

El exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz advirtió anomalías en la tramitación judicial del proyecto inmobiliario Fundamenta y aseguró que Ángela Vivanco realizó gestiones para que Diego Simpertigue integrara la Tercera Sala, instancia que finalmente autorizó la construcción en el sector de Plaza Egaña.

Muñoz declaró el 3 de junio ante el fiscal Marco Muñoz, en la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional de Los Lagos por posibles maniobras destinadas a favorecer el proyecto. Según informó La Tercera, el interrogatorio se concentró en los recursos que buscaban paralizar las obras.

El exsupremo explicó que, durante una primera vista realizada en octubre del 2022, la sala había alcanzado un acuerdo que no validaba íntegramente el proyecto. Sin embargo, la sentencia no fue firmada hasta diciembre y posteriormente los abogados de Fundamenta solicitaron anular la audiencia y recusaron a Muñoz. Tras una nueva vista, realizada en febrero del 2023, la Corte terminó respaldando completamente la resolución ambiental de la iniciativa.

Las gestiones atribuidas a Vivanco

Sobre la incorporación de Simpertigue, Muñoz relató que inicialmente “no existió acuerdo para invitarlo”. Pese a ello, sostuvo que Vivanco lo llamó a su domicilio para comunicarle que había reunido los votos necesarios y pedirle que formalizara la invitación.

El exministro también cuestionó la presentación de nueva información después de la vista de la causa. “No es normal que las partes hagan presentaciones que agreguen antecedentes nuevos”, afirmó, junto con señalar que la legislación prohíbe considerar nuevos elementos probatorios en un recurso de casación en el fondo.

Consultado por mensajes entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla sobre tomar el control de la Tercera Sala, Muñoz declaró que no observó conductas de la exministra que le permitieran advertir ese objetivo. Agregó que conoció por la prensa los pagos superiores a $400 millones realizados por Fundamenta al estudio jurídico de Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.