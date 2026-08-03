Formalizan por estafa a exgerente de Ctrl IT en causa vinculada a venta de la empresa a BUK

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó este lunes a Fernando Undurraga Domínguez, exgerente general de las sociedades vinculadas al software Ctrl IT, por el delito de estafa, en una causa relacionada con la posterior venta de la empresa a BUK.

La investigación se inició a partir de una querella presentada por Inversiones Tema Limitada, sociedad de Matías Cartagena, exsocio de Undurraga. La acción judicial es patrocinada por los abogados Jorge Bofill, Bárbara Yévenes y César Ramos.

Según la querella, Undurraga, en su calidad de gerente general de Future IT SpA —empresa detrás de Ctrl IT— y de su matriz Future SpA, habría entregado a Cartagena información contable incompleta o falsa sobre el valor del negocio.

La acusación también sostiene que el imputado no informó a su entonces socio que BUK había manifestado interés en adquirir Ctrl IT antes de que se concretara la compraventa de su participación.

En marzo de 2021, mediante Inversiones Undo Limitada, Undurraga adquirió el 49,3% que Cartagena mantenía en Future SpA por cerca de $44 millones. Semanas más tarde se dio a conocer la venta de Ctrl IT a BUK.

Un peritaje encargado a C&A Valorizadores estimó que la operación habría generado para Undo Limitada una ganancia neta superior a $2.277 millones, considerando las acciones de BUK recibidas como parte del pago.

El mismo informe calcula que, de haber contado con todos los antecedentes sobre la operación, a Inversiones Tema le habrían correspondido aproximadamente $843,5 millones por su participación. Al descontar el monto recibido por Cartagena, la querella estima un eventual perjuicio patrimonial cercano a $800 millones.

Arraigo nacional y 100 días de investigación

Durante la audiencia, la jueza Daniela Guerrero decretó la medida cautelar de arraigo nacional y estableció un plazo de investigación de 100 días.

El abogado defensor Andrés Sepúlveda se opuso tanto a la medida cautelar como al plazo solicitado. Sin embargo, el tribunal acogió la petición del Ministerio Público, debido a que aún existen diligencias pendientes.

Entre las actuaciones que deberá realizar la Fiscalía se encuentran un peritaje contable del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones y la toma de declaraciones a Jaime Arrieta, CEO de BUK, y a Carlos Orrego, tercer socio de Ctrl IT.