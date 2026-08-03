Oposición acusa falta de apertura y Gobierno endurece tono por compensación municipal

La reunión entre el Gobierno y los presidentes de los partidos de oposición terminó sin acuerdo sobre la fórmula para compensar a los municipios por los ingresos que dejarán de recibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años. La norma será votada este martes por el Senado, en el trámite final de la denominada Ley Miscelánea.

La oposición pidió incorporar dos criterios: focalizar el beneficio para excluir a las viviendas de mayor valor y redistribuir los recursos mediante un mecanismo que no perjudique a las comunas con menor capacidad financiera. El Gobierno, sin embargo, mantuvo la propuesta aprobada en la comisión mixta.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recordó que el acuerdo alcanzado previamente con los municipios en La Serena consideraba “dos cosas: la focalización y la compensación”, pero acusó que el Ejecutivo solo recogió el segundo punto. “No salimos conformes porque esperábamos tal vez una mayor receptividad de parte de los ministros”, afirmó.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió que el mecanismo “no solo desfinancia a los municipios, sino que además aumenta la desigualdad”. También cuestionó que recursos provenientes de impuestos generales terminen compensando a Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, las comunas de mayores ingresos del país.

Gobierno acusa obstrucción

El presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, afirmó que la oposición se retiró con una sensación “agridulce”, porque observó disposición para conversar, pero no para incorporar sus propuestas. El presidente del PPD, Raúl Soto, destacó que se trató de la primera reunión formal entre todos los partidos opositores y el Ejecutivo, aunque acusó escaso margen para modificar la iniciativa.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, reiteró que, si el Senado rechaza el artículo, el Gobierno no presentará un veto y buscará reincorporar la compensación del 100 % en la Ley de Presupuestos o en la Ley de Reajuste.

Alvarado endureció además sus críticas y calificó como “lamentable” la postura opositora. “Si ellos lo rechazan y después van a torpedear la Ley de Reajuste o la Ley de Presupuesto, yo me pregunto: ¿Su objetivo está en el país o sus intereses políticos identitarios?”, señaló. Añadió que el diálogo requiere una disposición a “construir, no a obstruir”.

La cita también dejó un cruce con Raúl Soto, quien aseguró que el ministro había reconocido un error y ofrecido excusas por sus críticas anteriores a los liderazgos opositores. Alvarado negó que ese asunto hubiese sido tratado: “Yo no sé en qué reunión estuvo el señor Soto”.