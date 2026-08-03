US$ 2200 millones: la lluvia de plata que está por caer sobre Sanhattan

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¡Buenas y feliz domingo (lunes si no eres uno de los suscriptores premium)! Arrancamos agosto con lluvia, nieve y data que puede marcar el tono económico de los próximos meses. En Chile todas las miradas están puestas en el Imacec de junio, que confirmó lo que los indicadores sectoriales del INE ya anticipaban: la economía evitó la recesión técnica.

El dato mostró que en junio la actividad mostró un crecimiento de 2,4% anual, 0,6% respecto al mes anterior, marcando un punto de inflexión en la dinámica de la economía. Eso sí, la verdadera pregunta es cuánto durará ese impulso. Los temporales de julio y una actividad que sigue sin consolidarse obligarán al mercado a mirar más allá de un buen dato puntual.

No será el único foco local. Las clasificadoras de riesgo vuelven a poner a Chile bajo la lupa en el encuentro Fitch on Chile, donde inversionistas y analistas discutirán el panorama macroeconómico, fiscal y crediticio del país. Será una buena oportunidad para medir cuánto convencen las promesas de crecimiento del Gobierno y si el mercado comparte el optimismo oficial respecto de la economía chilena. Al mismo tiempo, continúan las audiencias de formalización del caso Sartor, uno de los procesos judiciales con mayor impacto para la industria financiera local.

Pero, como ha sido la tónica durante buena parte del año, lo que ocurra afuera probablemente seguirá siendo más determinante que las noticias domésticas. Los mercados enfrentan una combinación poco habitual: una Reserva Federal más dividida e impredecible, un fuerte ajuste en las acciones ligadas a la inteligencia artificial, tensiones en el mercado de bonos y una economía global que vuelve a depender de factores geopolíticos difíciles de anticipar.

También en esta edición de El Semanal, Sanhattan se prepara para recibir una nueva lluvia de ahorro previsional: US$ 2.200 millones; Codelco, la ofensiva privatizadora de Quiroz y el análisis del CEP; y el informe sobre brechas de género en la banca y finanzas de la CMF.

Además, el chiste que se repite en Sanhattan; las críticas a Hacienda por politizar el Mepco; y una nueva sorpresa en el Caso Australis: renuncia el arbitro para segundo laudo que nombró el equipo de Alberto Equiguren ante cuestionamientos de la defensa de Isidoro Quiroga.

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SANHATTAN SE PREPARA PARA RECIBIR NUEVA LLUVIA DE AHORRO PREVISIONAL

La reforma de pensiones pone en marcha un flujo de miles de millones hacia el mercado chileno. Mientras la economía se enfría, la industria financiera ya ve el próximo boom.

En medio de una economía que sigue creciendo a trompicones, agosto trae una noticia que el mercado mira con bastante optimismo: comienza la segunda etapa de la reforma previsional. Eso se significa que la cotización a cargo del empleador sube de 1% a 3,5% del sueldo imponible. Para las empresas significa un mayor costo laboral. Pero para el mercado financiero representa el inicio de una nueva ola de ahorro de largo plazo.

Eso equivale a alrededor de US$ 180 millones al mes. O sea desde agosto, el mercado comenzará a recibir del orden de US$2.200 millones anuales en nuevas cotizaciones previsionales. La cotización del empleador seguirá aumentando gradualmente en los próximos años hasta llegar a 8,5% en 2033.

Ojo con una precisión importante: esos US$2.200 millones no irán íntegramente a comprar acciones o bonos. Una parte financiará el Seguro Social (SIS, compensación por expectativa de vida y otros componentes de la reforma) y otra terminará transformándose en ahorro e inversión administrada por AFP y aseguradoras.

Es cierto que el alza encarece la contratación en un mercado laboral todavía frágil. Pero también marca el comienzo de un flujo permanente de recursos hacia el sistema previsional y las compañías de seguros, dinero que terminará financiando bonos corporativos, proyectos de infraestructura, energía y crédito local. No es casualidad que varios ejecutivos del mundo financiero lo describan como uno de los principales catalizadores del mercado chileno para la próxima década.

Fue una de las conversaciones más interesantes del Seminario Moneda Patria. Pablo Echeverría recordaba que solo las recompras de acciones ya equivalen a cerca de 0,8% del PIB. A eso ahora se suma una fuerza mucho más estructural: jubilaciones, rentas vitalicias, la nueva cotización previsional y mayores flujos de inversión extranjera están reconfigurando silenciosamente el mercado de capitales chileno.

Los números ayudan a entender el entusiasmo. A las cotizaciones adicionales, cada mes entre 10 y 12 millones de UF ingresan a las compañías de seguros, principalmente por rentas vitalicias. Como cerca del 70% de quienes se jubilan elige esa modalidad y las aseguradoras deben invertir la mayor parte de esos recursos en activos locales denominados en UF, el resultado son más de 120 millones de UF al año que permanecen financiando la economía chilena.

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EL TECHO DE CRISTAL FINANCIERO PARA LAS MUJERES

537 años para alcanzar la paridad: el diagnóstico más incómodo de la CMF sobre la brecha de género. Si nada cambia, algunos segmentos del sistema financiero chileno necesitarían siglos para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres en sus directorios.

Esa es la conclusión más llamativa del nuevo informe sobre brechas de género de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que aterriza con cifras un debate que hoy está en el centro de la agenda tras la aprobación de la ley de cuotas para directorios del año pasado.

El caso más extremo son los emisores de tarjetas de crédito no bancarias, donde la CMF estima que la igualdad demoraría 537 años al ritmo actual. En los bancos serían 24 años; en las filiales bancarias, 36; y en las empresas no financieras abiertas en bolsa, 31 años. Más que una proyección exacta, el regulador busca ilustrar la lentitud con que ha avanzado la participación femenina en los espacios donde se toman las decisiones.

Pero el informe va más allá del debate sobre los directorios. La CMF sostiene que la principal brecha ya no está en el acceso al sistema financiero —donde hombres y mujeres exhiben niveles de bancarización similares—, sino en la acumulación de patrimonio. Las mujeres mantienen menores saldos de ahorro, invierten menos recursos y participan con menor intensidad en instrumentos financieros de mayor riesgo y retorno, lo que termina ampliando la distancia en la generación de riqueza.

La paradoja es que, pese a acumular menos patrimonio, las mujeres muestran un mejor comportamiento financiero que los hombres. Presentan menores niveles de mora, menos renegociaciones y castigos de deuda y una menor carga financiera. Sin embargo, siguen recibiendo montos de crédito inferiores, especialmente en financiamiento comercial.

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LA OFENSIVA PRIVATIZADORA Y EL DIAGNÓSTICO DEL CEP

Más allá de Codelco: el CEP instala el debate sobre cuándo el Estado debe ser dueño de una empresa. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast explora la venta de activos prescindibles de Codelco, en el mercado vuelven a circular versiones sobre una eventual apertura de la minera al capital privado. Un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP) entrega un marco técnico que cambia el eje de la discusión.

La pregunta, sostienen sus autores, no es si una empresa estatal gana o pierde dinero, sino si sigue existiendo una buena razón para que el Estado sea su dueño.

El flanco privatizador del Gobierno. Lo adelantamos en este espacio hace un mes. La idea está circulando en privado y cuatro fuentes confirman que el ministro de Hacienda evalúa abrir la puerta a la venta de empresas públicas o participaciones estatales. O sea no solo abrir Codelco a privados. Para sus críticos, no es una medida aislada, sino una señal más de una contrarreforma pro mercado que empieza a tomar forma. En Hacienda reconocen que avanzar con el plan privatizador tiene enormes desafíos políticos.

El estudio del CEP recuerda que en Chile el universo de empresas públicas es mucho más pequeño y concentrado de lo que suele suponerse. Las 28 compañías analizadas generan ingresos equivalentes al 9,9% del PIB, pero cerca del 90% proviene de solo tres empresas: BancoEstado, Codelco y ENAP. Más que abrir un debate ideológico sobre privatizaciones, el CEP propone uno más incómodo: exigir que cada empresa pública demuestre periódicamente por qué sigue siendo mejor que el Estado continúe siendo su propietario.

El documento evita pronunciarse sobre privatizaciones específicas, pero sí plantea que la propiedad estatal debe revisarse periódicamente. Advierte que cambios tecnológicos, regulatorios o de mercado pueden volver obsoletas justificaciones que fueron válidas en el pasado y que, en algunos casos, existen instrumentos de política pública más eficientes que mantener una empresa bajo control estatal.

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Un mensaje de Tenpo

Fernando Araya será reconocido como “Emprendedor del Año” en Nueva York

El CEO y cofundador de Tenpo, será distinguido como “Entrepreneur of the Year” por la North American Chilean Chamber of Commerce, reconocimiento que recibirá el próximo 15 de octubre durante su Cena Anual de Gala en el Harvard Club de Nueva York.

El premio está dirigido a emprendedores cuya visión, innovación y liderazgo han generado un impacto significativo en sus negocios. Asimismo, distingue a quienes han sabido identificar oportunidades, construir empresas exitosas, impulsar la innovación y generar crecimiento, inspirando a las nuevas generaciones de líderes empresariales en Chile y Estados Unidos. La organización destacó especialmente el liderazgo de Fernando en la creación y crecimiento de Tenpo, empresa respaldada por Credicorp, uno de los grupos financieros más importantes de la región.

Desde su creación, Tenpo nació con el propósito de acelerar la inclusión financiera y digital en Chile y este año se convirtió en el primer neobanco del país. Este reconocimiento refleja el trabajo de todo el equipo por desarrollar soluciones financieras innovadoras que respondan a las necesidades de millones de personas.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: SE POLITIZA EL MEPCO

Hacienda estira el MEPCO para contener la inflación: el mercado acusa reinterpretación inédita de la ley. De a poco parece que el ministro Quiroz está entendiendo de política. Optó por contener el fuerte aumento internacional de los combustibles recurriendo a una interpretación inédita del mecanismo del MEPCO.

Según un informe de Scotiabank Chile, la autoridad privilegió limitar el alza semanal de los precios en las bencinas y el diésel, aun cuando eso implicó dejar de aplicar el criterio tradicional de mantener los precios dentro de la banda establecida por la ley.

La decisión permitió que las gasolinas subieran solo $32,9 por litro y el diésel $28,5, muy por debajo de los incrementos que se proyectaban por el alza del petróleo: cerca de $211 para las gasolinas y $321 para el diésel. Para lograrlo, Hacienda aplicó subsidios de $178 y $293 por litro, respectivamente.

El cuestionamiento es que esos subsidios serían significativamente superiores a los que habría permitido la interpretación histórica del MEPCO. De acuerdo con las estimaciones del informe, bajo la metodología utilizada desde la creación del mecanismo en 2014, el subsidio debió rondar los $48 para las gasolinas y $113 para el diésel, lo que habría implicado alzas mucho mayores en los surtidores.

Los analistas sostienen que Hacienda reinterpretó por primera vez la Ley 20.765, entendiendo que puede aplicar discrecionalmente el criterio del umbral de variación o el de la banda de precios, en lugar de utilizar ambos de manera conjunta como se había hecho históricamente. Esa nueva lectura, advierten, entrega una mayor discrecionalidad al Ejecutivo para suavizar el impacto de los combustibles sobre la inflación.

El cambio tiene implicancias macroeconómicas relevantes, pero para saberlas, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

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LA SEMANA EN REDES: LA IA Y EL EMPLEO

La precarización, pero automatizada. “Las corporaciones más ricas de la historia están utilizando la IA como arma contra los consumidores y los trabajadores”. Lo dijo el escritor y activista tecnológico Cory Doctorow en el popular podcast @theweeklyshow que lidera el popular comentarista y cómico Jon Stewart.

El intercambio se viralizó en Instagram y generó miles de comentarios en todo el mundo (cabe mencionar que ambos son considerados progresistas y Stewart es uno de los más ácidos críticos de Donald Trump).

Lo que explica Doctorow es que la inteligencia artificial no solo está cambiando cómo trabajamos. También puede cambiar cuánto nos pagan. Cita data que revela que el uso de IA está abaratando tanto el costo de observar el comportamiento de trabajadores y consumidores que las empresas pueden personalizar salarios y precios con una precisión nunca antes vista.

Su ejemplo es Uber. Según Doctorow, el algoritmo aprende qué conductores aceptan viajes mal pagados y les ofrece cada vez menos. En cambio, quienes rechazan ofertas bajas reciben mejores tarifas. La lógica es simple: usar los datos para empujar los ingresos hasta el mínimo que cada persona está dispuesta —o necesita— aceptar.

Y la cosa no termina ahí. Las 4 principales plataformas de contratación de personal de salud en Estados Unidos compran datos sobre el nivel de endeudamiento de los trabajadores. Si el algoritmo detecta que tienes más deudas, concluye que estás más desesperado y te ofrece un sueldo más bajo.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– El chiste que dio vuelta en el Seminario Moneda Patria: “Como parte de lo recortes que tiene planeado Quiroz está eliminar la unidad de Comunicaciones y Prensa de Hacienda. Con ExAnte es suficiente”. Se refiere al medio que fundó y dirige Cristián Bofill y la cobertura positiva que ha tenido con Hacienda y también con la Cancillería.

En parte se podría explicar por la estrecha relación con su prima, Marialí Bofill García, Jefa de Comunicaciones de Quiroz y que con anterioridad trabajó con Cristián Bofill en ExAnte.

Con el canciller Perez Mackenna también tiene vínculos estrechos y eso -dicen los que conocen la interna– explicaría la cobertura jugada que ExAnte le ha dado a su pelea con los ministros de Defensa y Agricultura en la polémica por la crisis tarifaria con Estados Unidos.

Francisco Pérez Mackenna es el histórico hombre fuerte de Andrónico Luksic y hasta asumir como ministro de Relaciones Exteriores de José Antonio Kast fue CEO de Quiñenco, el holding a través del cual los Luksic controlan Banco Chile, Vapores, Nexans y CCU, entre otros.

Andrónico Luksic se llevó a Cristián Bofill a Canal 13 cuando lo compró, y luego lo contrató como asesor en temas de medios. Luksic también fue uno de los principales financistas de ExAnte cuando Bofill lanzó el medio.

Cercanía Bofill – Luksic. Un reportaje de Reportea.cl revela que dos nuevos chats incorporados a la investigación en el Caso Hermosilla muestran que Bofill actuó como puente para coordinar un encuentro entre el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, y Andrónico Luksic.

El 24 de abril de 2018, algo mas de un mes de haber asumido el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Luis Hermosilla le escribió al ministro del Interior Andrés Chadwick: “Tengo un recado de Bofill: invitación a comer con AL el jueves a las 19 o a tomar desayuno ese mismo día en la casa de AL”. AL es Andrónico Luksic. Hermosilla confirmó la cita para el jueves en la casa del empresario.

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– Caso Joyvio-Australis: Sabina Sacco renuncia como árbitro en el nuevo laudo para evitar un nuevo flanco procesal. La abogada presentó su renuncia en el arbitraje contra Isidoro Quiroga luego de que la defensa del anterior controlador de la salmonera solicitara su recusación, argumentando que Sacco había integrado el Comité de Ética del CAM Santiago que sancionó al árbitro Ramón Cifuentes en el primer arbitraje por incumplir su deber de revelación en la primera etapa del mismo conflicto.

Sacco rechaza esa tesis en su renuncia pero concluye que existen razones prácticas para dar un paso al costado. La primera es que considera indispensable que todos los árbitros cuenten con la confianza de ambas partes. La segunda —y probablemente la más relevante— es que su permanencia podría transformarse en un nuevo argumento para cuestionar la validez o ejecutabilidad del futuro laudo, especialmente considerando que el primer laudo del caso ya fue anulado.

La defensa de Quiroga nombró a Rodrigo Díaz de Valdés como su árbitro para el nuevo laudo. El socio Baker Mackenzie Chile lidera el grupo de Resolución de Disputas y Libre Competencia.

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– Buk llega a tribunales: la disputa que reabre una de sus adquisiciones más exitosas, la compra de Ctrl IT por parte de Buk en 2021 volvió a instalarse en el centro de la polémica. Este lunes será formalizado por presunta estafa Fernando Undurraga, exgerente general y socio de la empresa de software, acusado por uno de sus exsocios de haberlo inducido a vender su participación ocultándole que ya existían conversaciones avanzadas con Buk para adquirir la compañía.

La tesis de la querella —patrocinada por Jorge Bofill y César Ramos— es que Undurraga presentó un panorama financiero peor al real, entregando información contable incompleta que omitía el principal activo de la empresa: el software Ctrl IT. Al mismo tiempo, habría ocultado que Buk ya había manifestado interés por comprar el negocio. Con esa información, el exsocio vendió en marzo de 2021 su participación por cerca de $44 millones.

Cinco meses después, Buk cerró la adquisición de Future IT, matriz de Ctrl IT, en una operación que combinó efectivo y acciones de la startup de recursos humanos. Ahí está el corazón del conflicto: las acciones de Buk fueron suscritas a un precio nominal, pero un peritaje de C&A Valorizadores sostiene que su valor económico era muy superior. Ese informe calcula que el paquete de acciones recibido por Undurraga terminó valiendo cerca de $2.278 millones.

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– La startup unicornio sigue encogiéndose. Cada nueva ronda de recortes confirma que NotCo ya no está construyendo la próxima gran foodtech global, sino adaptándose a un mercado donde el capital dejó de premiar el crecimiento y exige rentabilidad. Incluso si eso implica reducir el equipo que hizo posible su innovación.

La foodtech volvió a achicar su estructura. El DF informó que esta vez los recortes golpearon a parte de los equipos científico y culinario, dos áreas que fueron el corazón de la empresa desde sus inicios. El ajuste, además, se suma a una serie de movimientos en la misma dirección durante el último año: el cierre de sus oficinas en New York, la venta de sus operaciones en Argentina y Uruguay a Molinos Río de la Plata, un mayor foco en licenciar su tecnología e IA a grandes empresas de alimentos y una estructura más liviana.

La decisión refleja un cambio claro de prioridades: menos recursos destinados a desarrollar nuevos productos y más foco en las unidades que pueden generar ingresos y acercar a la compañía a la rentabilidad. Cercanos al fundador y CEO, Matías Muchnick confirman que la apuesta ahora parece estar menos en lanzar alimentos con su marca y más en sacar provecho de su plataforma de inteligencia artificial y vender esa tecnología a grandes empresas de la industria.

Es otro recordatorio de cómo cambió el mundo de las startups. NotCo llegó a valer US$ 1.500 millones y tiene como uno de sus inversores a Jeff Bezos, fundador de Amazon. El año pasado generó casi US$ 70 millones en ingresos pero Muchnick reconoció que ahora no serán rentables hasta 2027.

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– ENAP debilita el argumento de quienes quieren abrir la estatal al capital privado. En medio del debate que abrió el gobierno de José Antonio Kast sobre la posibilidad de incorporar capital privado en empresas estatales, ENAP entregó resultados que fortalecen su atractivo financiero para el Estado. La ironía es que indirectamente la disparada de precios por la guerra en Irán y el polémico bencinazo terminan ayudando a las arcas fiscales, aunque con un costo político que se refleja en las encuestas.

La petrolera reportó utilidades por US$579 millones en el primer semestre, un aumento de 82% respecto del mismo período de 2025, completando además cinco años y medio consecutivos con ganancias. Los márgenes se dispararon en parte gracias al aumento de precios gatillado por la guerra en Irán. La empresa ha reducido significativamente su deuda y fortalecido su generación de caja, dejando atrás los años en que era vista como una carga para las finanzas públicas.

Los resultados llegan en un momento políticamente sensible. El Ejecutivo evalúa vender participaciones minoritarias o abrir parte de la propiedad de algunas empresas del Estado como Codelco y Enap para atraer capital privado, mejorar su gobierno corporativo y financiar nuevos proyectos sin que el Estado pierda el control.

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Un mensaje de la UDP

Investigadores UDP participan en el hallazgo del primer exosatélite jamás detectado

Un equipo internacional integrado por académicos de la Universidad Diego Portales realizó la primera detección plausible de un exosatélite, hallazgo que abre un nuevo campo para la investigación de los sistemas planetarios e interrogantes sobre la formación y clasificación de los cuerpos celestes.

Kevin Hoy, investigador del Instituto de Estudios Astrofísicos UDP y Alice Zurlo, académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y directora del Núcleo Milenio YEMS, son parte del estudio publicado en la revista Nature que descubrió que el objeto no orbita un planeta, sino una enana marrón, cuerpo demasiado masivo para ser considerado un planeta y demasiado pequeño para convertirse en una estrella.

“El satélite que damos a conocer es un cuerpo gaseoso gigante que orbita a un compañero de alta masa, que a su vez tiene varias veces la masa de Júpiter”, cuenta Zurlo. “La singularidad del sistema obliga a repensar los conceptos tradicionalmente utilizados por la astronomía”, dice Kevin Hoy, autor principal del estudio.

Para más información ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana estará marcada por una nueva radiografía de la economía chilena. Este lunes ya conocimos el Imacec de junio y las cifras muestran un crecimiento de 2,4% anual, 0,6% respecto al mes anterior, evitando así que la economía cayera en una recesión técnica. Veremos si la cifra se convierte en tendencia y la actividad logró recuperar algo de tracción tras un primer semestre marcado por un crecimiento errático.

El miércoles será, por lejos, el día más cargado. El Banco Central publicará la minuta de la Reunión de Política Monetaria de julio, documento que permitirá entender con mayor detalle el debate interno que llevó a mantener la tasa y las preocupaciones sobre inflación, actividad y el escenario internacional.

– Caso Sartor. En el frente judicial, continuarán las audiencias de formalización del caso Sartor. La investigación mantiene bajo la lupa a exejecutivos y directores de la gestora. La fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones y pidió la prisión preventiva para cinco imputados. El viernes quedaron con arresto domiciliario total Óscar Ebel y Hugo Baranda. Los exsocios Mauro Valdés y Miguel León quedaron con domiciliaria parcial.

La buena noticia para Valdés: el viernes la justicia declaró admisible su requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional de la sanción aplicada en su contra por la CMF. En noviembre el regulador lo multó con UF 45.000 e inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de empresas “en las entidades contempladas en el artículo 36 y el inciso primero del artículo 37 del Decreto Ley N° 3.538 de 1980.”

– El futuro de las fintechs.Ese mismo miércoles también se divulgarán el Informe de Sistemas de Pagos (ISiP) 2026. La publicación tendrá además su propio seminario. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, abrirá el evento junto al gerente de la División de Política Financiera, Claudio Raddatz, para presentar las principales conclusiones del informe y discutir el futuro de los medios de pago, la infraestructura financiera y los desafíos regulatorios, en un debate que reunirá a representantes de la industria y expertos internacionales.

El jueves, el protagonismo volverá a recaer en el Banco Central. El consejero Claudio Soto sostendrá una presentación privada ante inversionistas y actores del mercado. Aunque no habrá acceso para la prensa, el instituto emisor publicará posteriormente el material de la exposición, por lo que el mercado estará atento a cualquier señal sobre el escenario macroeconómico y la trayectoria esperada para la política monetaria.

– Clasificadoras ponen el foco en Chile. Hablo del evento Fitch on Chile, donde la clasificadora reunirá a analistas e inversionistas para discutir el panorama macroeconómico, fiscal y crediticio del país. El diagnóstico de partida es que Chile sigue mostrando resiliencia gracias a la fortaleza de su marco institucional y de política económica, pero enfrenta un entorno externo todavía volátil y el desafío de volver a acelerar el crecimiento de mediano plazo.

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UN DEBATE SOBRE EL ROL DEL LOBBY EN UNA DEMOCRACIA

Se viene una nueva Cumbre de El Mostrador Semanal. Esta vez sobre poder, influencia y transparencia: una discusión que Chile necesita y El Semanal de El Mostrador quiere invitarte a una conversación abierta sobre quién influye, cómo influye y bajo qué reglas se toman las decisiones en Chile.

El evento será el jueves 6 de agosto de 9:30 AM a 11:00 AM , en el Salón Copper Room del Hotel Debaines, Agustinas 720, Hotel Debaines.

Los invitados serán: Marcela Alt , socia de Qualiz; Eugenio Ravinet, socio fundador de KOM; Ian Mackinonn, socio de Azerta y Christian Torres socio de Táctica Asesores Estratégicos.

El lobby forma parte de cualquier democracia moderna. Empresas, gremios, organizaciones sociales y distintos actores buscan legítimamente representar sus intereses, aportar información e influir en las políticas públicas. Por lo que el desafío no es eliminar esa influencia, sino preguntarnos cómo se ejerce, bajo qué reglas y con qué niveles de transparencia.

En Chile, sin embargo, la palabra lobby sigue cargada de sospechas. Se la asocia con demasiada frecuencia a privilegios, opacidad, acceso desigual al poder o influencia indebida. Y en un escenario de baja confianza en las instituciones, esa percepción termina afectando también la legitimidad de las decisiones públicas. Por esto, queremos abrir esta conversación.

Cupos limitados. Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

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