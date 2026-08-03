Corte confirma absolución de Claudio Crespo y rechaza anular juicio por caso Gatica

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y confirmó la absolución del exteniente de Carabineros Claudio Crespo en la causa por las lesiones sufridas por el actual diputado Gustavo Gatica durante una manifestación en noviembre de 2019.

Con la resolución, quedó firme la sentencia dictada en enero por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a Crespo de la acusación por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves.

Tras conocerse la decisión, la fiscal Ximena Chong sostuvo que el fallo “no satisface los intereses de la fiscalía”.

“Nosotros habíamos recurrido a nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios. Evidentemente respetamos esta decisión y nos quedamos con, al menos, que la decisión del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, señor Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor”, señaló.

La persecutora agregó que, si bien la resolución no admite apelación, el Ministerio Público analizará sus fundamentos para evaluar otras acciones judiciales.

“Eventualmente podrían surgir recursos de queja que no son recursos propiamente de instancia que impliquen algún tipo de modificación en la decisión. Vamos a estudiarlo obviamente para poder conocer cuáles son los antecedentes y las justificaciones en virtud de las cuales la sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones rechazó los recursos presentados por las partes acusadoras”, explicó.

La investigación encabezada por la Fiscalía sostenía que Crespo fue el responsable del disparo que impactó los ojos de Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019, provocándole la pérdida total de la visión durante una de las manifestaciones del estallido social.

Sin embargo, el tribunal oral resolvió absolver al exuniformado al aplicar de manera retroactiva la Ley Nain-Retamal. En su sentencia concluyó que actuó bajo la figura de la legítima defensa privilegiada, considerando además que Gatica portaba una piedra al momento de recibir el disparo, lo que fue interpretado como una agresión activa potencialmente letal en medio de los desórdenes.

La solicitud de nulidad había sido presentada de manera conjunta por la Fiscalía Centro Norte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes buscaban dejar sin efecto el juicio oral y realizar uno nuevo.

Tras conocerse el fallo, el abogado defensor de Crespo, Pedro Orthusteguy, celebró la resolución a través de redes sociales, calificándola como un “triunfo absoluto, unánime, limpio e inapelable” y afirmando que pone fin a “seis años de injusta y errónea persecución penal” contra el exteniente.