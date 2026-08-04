“Día negro”: alcaldes opositores declaran la guerra a La Moneda tras despacho de Ley Miscelánea

La Ley Miscelánea salió del Congreso, pero abrió una guerra municipal. Tras la aprobación por 27 votos contra 22 del mecanismo de compensación por la exención de contribuciones a adultos mayores, alcaldes de oposición acusaron que la fórmula del Gobierno no corrige la desigualdad territorial: la financia con impuestos generales.

“Ha sido un día negro para el municipalismo”, afirmó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Según las cifras expuestas por la jefa comunal, Las Condes recibiría cerca de $13 mil millones y, junto con Vitacura y Lo Barnechea, concentraría alrededor de $30 mil millones. En contraste, Cerro Navia obtendría $5 millones; San Ramón, $3 millones; Lo Espejo y Lo Prado, $4 millones cada una; y Quinta Normal, $50 millones. Son estimaciones presentadas por los propios municipios críticos y no un desglose oficial definitivo de la Tesorería.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, endureció el cuestionamiento: sostuvo que de los aproximadamente $80 mil millones destinados a compensaciones directas, la mitad quedaría en seis comunas y la otra mitad debería repartirse entre el resto de las municipalidades. A su juicio, los vecinos de sectores populares terminarán financiando con sus impuestos la restitución de ingresos a los territorios más acomodados.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, calificó el resultado como un triunfo del “abuso” y responsabilizó políticamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Los ediles anunciaron que insistirán en una nueva Ley de Rentas Municipales y en una reforma al Fondo Común Municipal para modificar una estructura que consideran regresiva.

El Gobierno se negó a reemplazar la restitución directa por una distribución íntegra mediante el Fondo Común Municipal y advirtió que, si el artículo era rechazado, no existiría una compensación inmediata. Esa disyuntiva resultó decisiva para que el senador Pedro Araya (PPD) rompiera con la oposición y entregara el voto que dio holgura a La Moneda.

La ofensiva opositora tampoco representa a todo el municipalismo. Antes de la votación, 171 alcaldes respaldaron la compensación del 100% de los ingresos perdidos y acusaron a sus pares de convertir el debate en una trinchera ideológica, aunque también admitieron la necesidad de modernizar el Fondo Común Municipal.

La Moneda logró despachar su proyecto insignia y garantizó que ningún municipio pierda nominalmente recursos por la exención. El conflicto que dejó instalado es otro: si el Estado debe limitarse a devolver a cada comuna lo que deja de recaudar o aprovechar el gasto fiscal para acortar una brecha territorial que la fórmula aprobada conserva intacta.