Gobierno celebra despacho de Ley Miscelánea pero vuelve al Congreso con tres vetos

El Gobierno celebró como un triunfo político el despacho de la Ley Miscelánea, luego de que el Senado aprobara por 27 votos a favor y 22 en contra el último artículo pendiente: el mecanismo para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a las viviendas de adultos mayores.

“Chile comienza nuevamente a crecer”, proclamó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desde el Congreso. El secretario de Estado presentó la reforma como el punto de partida de una nueva etapa de inversión, emprendimiento y empleo, y agradeció tanto al oficialismo como a los parlamentarios opositores —el voto del senador Pedro Araya (PPD) fue clave— que permitieron sacar adelante el proyecto tras semanas de negociaciones y un aplazamiento provocado por la falta de votos.

La norma establece una compensación del 100% para los 344 municipios por los recursos que dejarán de percibir cuando la exención comience a aplicarse en 2027. El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, aprovechó la aprobación para cargar contra los alcaldes que cuestionaron la fórmula por considerarla regresiva.

“Nosotros pensamos en las personas”, afirmó, y sostuvo que algunos jefes comunales intentaron aprovechar la discusión para modificar los mecanismos de distribución. Según el ministro, la focalización y la compensación eran parte del debate, pero la forma de repartir los recursos era “harina de otro costal”.

La celebración, de todos modos, tendrá una pausa breve. Aunque el proyecto cerró su tramitación regular, el Ejecutivo regresará este miércoles al Congreso con tres vetos supresivos: uno contra la eliminación del anatocismo, otro contra el denominado derecho al olvido financiero y un tercero contra la modificación del régimen de pago a 30 días para las pymes.

Quiroz defendió la decisión señalando que las tres normas “suenan bien, pero traen malas consecuencias”. Sobre el pago a 30 días, advirtió que eliminar las excepciones podría llevar a grandes empresas a retrasar la entrega de facturas, dejando a sus proveedores sin documentos para financiarse.

La Moneda consiguió finalmente sacar adelante su principal reforma económica, pero deberá pedir otra vez los votos para corregir partes del mismo texto que acaba de celebrar. El proyecto superó su última valla legislativa; la ley definitiva, sin embargo, todavía no está escrita.