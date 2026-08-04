Ley mordaza 2.0 vuelve al Senado: proyecto antifiltraciones se vota hoy en general

El proyecto que sus detractores rebautizaron como “ley mordaza 2.0” vuelve este martes a la Sala del Senado para enfrentar su primera prueba política de fondo. Tras una semana de pausa provocada por una segunda discusión solicitada por el Comité Unido, la Cámara Alta deberá votar en general una iniciativa que promete blindar las investigaciones penales, pero que mantiene enfrentados al mundo político, jurídico y periodístico por su eventual impacto sobre la libertad de informar.

La moción, presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alfonso de Urresti (PS) y la entonces senadora Luz Ebensperger (UDI), modifica distintos cuerpos legales para fortalecer la reserva de antecedentes de investigaciones penales y crear nuevas sanciones para quienes divulguen información protegida.

Sus autores sostienen que el objetivo es cerrar la llave a las filtraciones que pueden frustrar diligencias, comprometer operativos o poner en riesgo a víctimas y testigos. Sin embargo, la redacción del proyecto abrió un flanco que ha dominado el debate: gremios periodísticos, abogados y especialistas sostienen que la norma podría terminar alcanzando también a periodistas y fuentes que difundan antecedentes de evidente interés público.

La controversia escaló hasta obligar a uno de sus propios impulsores a tomar distancia del artículo más cuestionado. Tal como informó El Mostrador, el senador Alfonso de Urresti anunció que impulsará modificaciones para que la responsabilidad penal recaiga en quienes incumplen el deber institucional de reserva y no en la prensa, buscando desactivar el principal argumento de quienes califican la iniciativa como una reedición de la fallida “ley mordaza” de 2016.

En la Comisión de Constitución, Pedro Araya y Luz Ebensperger han defendido que el proyecto no pretende perseguir el ejercicio periodístico, sino sancionar a quienes, por su calidad de fiscales, abogados, querellantes, imputados u otros intervinientes, tienen acceso legítimo a la carpeta investigativa y filtran antecedentes reservados.

La iniciativa llega a la Sala en un escenario de alta sensibilidad para el periodismo de investigación. Organizaciones de medios, el Colegio de Periodistas y constitucionalistas han advertido que una redacción demasiado amplia podría generar un efecto inhibidor sobre la publicación de antecedentes vinculados a casos de corrupción, precisamente el tipo de investigaciones que en los últimos años ha expuesto algunos de los mayores escándalos políticos y judiciales del país.

Aunque el Presidente José Antonio Kast incluyó el proyecto antifiltraciones entre las prioridades de seguridad anunciadas en su primera Cuenta Pública, la iniciativa continúa siendo una moción parlamentaria y, hasta ahora, el Ejecutivo no ha intervenido formalmente en su discusión en el Senado.

La votación de este martes marcará si el proyecto supera su primer gran examen político o si las advertencias sobre una eventual “ley mordaza 2.0” vuelven a frenar una iniciativa que, por ahora, sigue dividiendo al Congreso.