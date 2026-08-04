La Moneda salvó en agosto la votación que se le desarmó en julio. Por 27 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó este martes el informe de la comisión mixta que establece la fórmula para compensar a los municipios por los ingresos que perderán con la exención de contribuciones a adultos mayores. Era la última discrepancia entre ambas cámaras y el artículo que, el 22 de julio, obligó al Gobierno a retirar la urgencia al descubrir que no tenía los votos.

El triunfo no llegó por disciplina espontánea, sino después de una negociación contrarreloj. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, amarró los respaldos de Matías Walker y Sergio Gahona mediante un protocolo destinado a asegurar gestiones y financiamiento para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama, regiones golpeadas por los temporales. Walker había advertido que no aprobaría mientras el Ejecutivo no entregara certezas y había exigido incluir esos recursos mediante un veto aditivo.

El voto que terminó dando holgura fue el de Pedro Araya. El senador PPD se desmarcó del resto de la oposición después de conversar con alcaldes y con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Araya admitió que la fórmula es regresiva, pero sostuvo que era la única alternativa disponible para garantizar que los municipios siguieran recibiendo los recursos que perderán por la exención.

La decisión dejó a Araya como el único senador opositor que respaldó el informe y permitió al Ejecutivo superar por un voto el quórum de 26 que no había logrado asegurar dos semanas antes. La Moneda terminó cerrando su proyecto insignia no porque convenciera a la oposición sobre las virtudes del mecanismo, sino porque instaló una disyuntiva difícil de rechazar: aprobar su fórmula o dejar, por ahora, a todos los municipios sin compensación.

Ese mecanismo ordena a la Tesorería General de la República restituir tanto la merma del Fondo Común Municipal como los ingresos propios que dejará de percibir cada comuna. Para acceder a los recursos, las municipalidades deberán mantener actualizada su información de personal y reducir en 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio de 2023 a 2025.

La oposición insistió en que la fórmula reproduce la desigualdad territorial, porque devuelve más dinero a las comunas que actualmente recaudan más. Alcaldes como Tomás Vodanovic propusieron que la totalidad de los fondos se distribuyera mediante el Fondo Común Municipal, pero el Gobierno se negó a modificar el acuerdo de la comisión mixta. En paralelo, 174 alcaldes respaldaron públicamente la compensación, reflejando la fractura del mundo municipal.

Lo que viene

El proyecto cerró así su tramitación legislativa regular, pero todavía no está listo para ser promulgado. El Ejecutivo anunció vetos supresivos contra la eliminación del anatocismo y el derecho al olvido financiero, y mantiene previsto intervenir también la norma que modifica el pago a 30 días para las pymes. Esas observaciones deberán volver a ser votadas por ambas cámaras.

Después vendrá el Tribunal Constitucional, que deberá resolver los requerimientos opositores contra la invariabilidad tributaria y el mecanismo de restitución de gastos a proyectos cuyas resoluciones ambientales sean anuladas judicialmente. La Ley Miscelánea superó su última votación pendiente, pero lo hizo exhibiendo el costo político de su avance: acuerdos regionales de última hora, un voto opositor decisivo y una mayoría que el Gobierno solo consiguió reconstruir después de haberla perdido en público.