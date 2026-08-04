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Emergencia química en Quilicura: fuego y explosiones movilizan a Bomberos cerca de la Ruta 5 PAÍS Captura de pantalla

Emergencia química en Quilicura: fuego y explosiones movilizan a Bomberos cerca de la Ruta 5

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El fuego afectó a la empresa Panimex y se extendió a otras instalaciones del sector. Bomberos desplegó unidades Hazmat ante la presencia de materiales peligrosos, mientras testigos reportaron explosiones y llamas de más de 15 metros.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un incendio de grandes proporciones afectó la noche de este martes a la empresa química Panimex y a otras instalaciones cercanas a la Ruta 5 Norte, en Quilicura. La emergencia provocó explosiones, llamas de más de 15 metros y el despliegue de Bomberos y unidades Hazmat. Todos los trabajadores lograron evacuar y no se reportaron lesionados.
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Un incendio de grandes proporciones se registró durante la noche de este martes en un complejo industrial ubicado junto a la Ruta 5 Norte, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El siniestro comenzó cerca de las 21:36 horas en la empresa química Panimex, situada en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Las Esteras Sur. Según antecedentes preliminares de Carabineros, la emergencia estaría relacionada con una emanación de amoníaco, circunstancia que deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes.

Las llamas alcanzaron más de 15 metros de altura y testigos reportaron varias explosiones al interior de la planta. Un trabajador relató que el fuego comenzó en una zona inferior de las instalaciones y posteriormente se propagó hacia un reactor.

Todos los trabajadores habrían logrado evacuar oportunamente y, hasta el cierre de esta información, no se reportaban personas lesionadas. Al menos una veintena de trabajadores permanecía en la caletera después de abandonar el recinto.

Bomberos de Quilicura desplegó varias compañías y unidades especializadas Hazmat debido a la presencia de materiales peligrosos. La emergencia se habría extendido a otras dos empresas vinculadas al manejo de productos químicos, mientras Carabineros y personal de la concesionaria interrumpieron el tránsito por la caletera para facilitar las labores de emergencia.

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