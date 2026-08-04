Funcionarios del Sernac llevan a Contraloría el “cupo RN” en Arica: “El Estado no es un botín”

La Asociación de Funcionarios del Sernac (AdF Sernac) informó que presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por antecedentes que podrían dar cuenta de gestiones para incorporar personal mediante criterios asociados a militancias políticas en la Dirección Regional de Arica y Parinacota.

La organización señaló que recibió la información reservada el viernes 31 de julio y que, debido a su gravedad, el lunes 3 de agosto entregó los antecedentes tanto a la Contraloría como a la directora nacional subrogante del servicio. En la gestión participó también la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

El pronunciamiento se produjo luego de que la Unidad de Investigación de El Mostrador revelara que el director regional subrogante del Sernac, Marcos Oviedo, solicitó contratar directamente a profesionales vinculados a RN o al Partido Republicano. La publicación también dio cuenta de la incorporación de Evelyn Milos Cáceres, militante de RN detenida en Perú en 2017 cuando viajaba en un vehículo que transportaba 47 kilos de marihuana.

Según la asociación, los antecedentes incluyen eventuales gestiones en procesos de contratación, comunicaciones con autoridades externas y una posible divulgación de información reservada sobre procedimientos disciplinarios.

“De comprobarse, estaríamos frente a hechos que podrían vulnerar gravemente la probidad administrativa, la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público sobre la base del mérito”, señaló el gremio.

La AdF Sernac exigió una investigación independiente, el resguardo de la evidencia documental y digital, y que no existan presiones, represalias, obstrucciones ni intentos de encubrimiento.

“El Estado no puede ser utilizado para pagar favores, distribuir cuotas de poder ni favorecer intereses partidarios”, advirtió la asociación, que pidió aplicar el mismo estándar utilizado por el Gobierno en la destitución de la exseremi de Salud de Arica, Karla Kepec.

“El Estado no es un botín”, concluyó el directorio nacional de la AdF Sernac.