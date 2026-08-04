Fernando Arab: caída de exsubsecretario Rodríguez exigía esperar la “validación de los resultados”

El exsubsecretario del Trabajo durante los gobiernos de Sebastián Piñera, Fernando Arab, cuestionó el manejo que tuvo el Gobierno en el caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y sostuvo que la decisión de solicitar su salida se tomó antes de contar con todos los antecedentes.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el abogado señaló que la administración del Presidente José Antonio Kast buscó fijar un estándar claro respecto del consumo de drogas entre las autoridades, pero estimó que debió actuar con mayor cautela.

“Yo creo que el gobierno está bien, que el gobierno quiere marcar una pauta en términos de decir: ‘Mira, ¿sabes qué? En nuestro gobierno ningún funcionario que consuma droga va a poder estar acá'”, afirmó.

Sin embargo, agregó que antes de adoptar una medida de esa magnitud era necesario agotar el proceso de validación de los exámenes. “Hay que, obviamente, cuando sale un test, hacer todos los chequeos posibles, ¿cierto? La muestra, la contramuestra, etcétera, para certificar que aquello es así, porque el daño que se hace de lo contrario a esa persona, a su imagen, a su honra, a su integridad”, sostuvo.

Arab planteó que el Ejecutivo evidenció falencias en el manejo comunicacional del caso. “Yo creo que al Presidente Kast y a su gobierno también, en algunos temas, les ha faltado cierta experiencia, y eso se ha visto con estos temas comunicacionales”, afirmó.

Pese a ello, precisó que comparte las decisiones de fondo adoptadas por la actual administración, aunque considera que se han cometido errores en la forma.

“Yo en los temas de fondo en general comparto las cosas que se han hecho, pero creo que se han cometido errores de forma que, obviamente, por el bien no solo del gobierno, sino del país, espero que se corrijan”, indicó.

Consultado sobre si la rapidez de la decisión estuvo influida por el manejo del caso Monsalve durante el gobierno de Gabriel Boric, Arab respondió que la actual administración buscó diferenciarse mostrando una postura categórica.

“No sé si el fantasma de Monsalve. Yo creo que efectivamente el caso de Monsalve se manejó muy mal en su momento por el expresidente Boric”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo quiso transmitir una señal de coherencia con la línea que ha planteado desde el inicio de su mandato.

“Yo creo que aquí el gobierno quería ser súper claro y súper directo. Este es un gobierno que, en verdad, ha dicho desde el día uno cómo le gustan las cosas, y nos parezca o no nos parezca, yo creo que ha sido bien consecuente”, afirmó.

No obstante, concluyó que esa misma intención llevó a actuar con excesiva rapidez.

“El problema, creo, es que a propósito de esa consecuencia, a veces se actuó, o se actúa, más rápido de lo que la prudencia exige. Y en el caso, al menos, del exsubsecretario, yo creo que la prudencia exigía esperar la validación de los resultados antes de solicitarle la renuncia inmediata”, concluyó.