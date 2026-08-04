RN pasa a tribunal supremo a militante contratada en Sernac que fue detenida con 47 kilos de droga

Tras la investigación publicada por El Mostrador durante la tarde de este martes sobre la contratación de la asistente social Evelyn Milos Cáceres en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Arica —quien fue detenida en octubre de 2017 en Tacna con más de 47 kilos de marihuana, junto a otras tres mujeres de su núcleo familiar—, Renovación Nacional confirmó que remitirá el caso de la militante al Tribunal Supremo del partido.

Fuentes del colectivo político aseguraron a este medio que, si bien Milos no registra antecedentes penales en Chile ni en Perú, fue derivada al Tribunal Supremo de la colectividad, pues al interior del partido desconocían la información relacionada con el caso. Según indicaron, eran antecedentes que la mujer debió haber puesto “a disposición cuando comenzó a militar en abril pasado”.

Respecto del desconocimiento aludido por Renovación Nacional, cabe consignar la existencia de múltiples noticias publicadas en medios peruanos que dan cuenta del caso e identifican con su nombre completo a la funcionaria, quien accedió a un puesto en el Sernac a comienzos de julio mediante contratación directa, con una remuneración cercana a los $2.500.000.

El caso se suma a la frustrada contratación de dos tecnólogos médicos en el Ministerio de Salud en Arica, luego de que se difundiera en un grupo partidario de WhatsApp una oferta laboral exclusiva para “republicanos o hijos de republicanos”. La noticia, revelada por la editora de Aquí Arica de El Mostrador, Ximena Astudillo, terminó con la seremi de Salud de la región, Karla Kepec, fuera del Gobierno.

La salida de la funcionaria, por cierto, se convirtió en la desvinculación número 31 de secretarios regionales ministeriales durante la actual administración.

La matriarca

Según la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, el vehículo en el que se trasladaba el grupo familiar de cuatro mujeres, incluida una menor de edad, fue detenido en octubre de 2017 en el complejo fronterizo de Tacna, con un cargamento de 47 kilos de marihuana cripy oculto en el chasis. El automóvil era conducido por Rebeca Abigaíl Cáceres Rivera, madre de la asistente social.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Concordia, luego de una alerta entregada por el Grupo de Inteligencia Regional (GIR) y el Departamento Antidrogas (Depandro) de Tacna. Los efectivos encontraron en el vehículo 44 paquetes tipo ladrillo que contenían marihuana de aparente procedencia colombiana.

Según los investigadores, el cargamento incautado tenía un valor cercano a los US$282 mil —más de $177 millones de la época—, considerando una tasación aproximada de US$6 mil por kilogramo en el mercado ilegal.

Rebeca Cáceres Rivera, según pudo comprobar El Mostrador, fue condenada en Perú por este caso. La madre de la funcionaria del Sernac registraba a esa fecha dos causas previas por tráfico ilícito de estupefacientes en Chile, además de siete sentencias en juzgados de policía local por infracciones de tránsito entre los años 2000 y 2017.