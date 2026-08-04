Sernac de Arica contrata en “cupo de partido RN” a asistente social detenida con 47 kilos de droga

El reclutamiento de personal se ha convertido en una verdadera martirio para las autoridades de Gobierno. A la salida de 31 secretarios ministeriales, en 14 de las 16 regiones del país, se suma la fallida contratación de dos tecnólogos médicos en el Ministerio de Salud de Arica, tras la divulgación en un WhatsApp partidario de una oferta laboral exclusiva para “republicanos o hijos de republicanos”. La noticia fue difundida por la editora de Aquí Arica de El Mostrador, Ximena Astudillo.

La singular proposición, enviada a un grupo de militantes denominado “Partido Republicano Arica y Parinacota”, por la secretaria regional ministerial de Salud en la región, Karla Kepecm, terminó costándole el cargo a la autoridad regional, luego que el propio ministerio le solicitara la renuncia por incumplimiento a “las normas y los principios que rigen la función pública”.

Lo paradójico del asunto es que no se trataba de un caso aislado, sino más bien de un modus operandi. Un mes y medio antes, el Director Regional Subrogante del Servicio Nacional del Consumidor de Arica y Parinacota, Marcos Oviedo González, también había solicitado reemplazar a dos funcionarios sumariados del organismo por personal militante de “RN o Republicanos” a través de contratación directa.

A diferencia del caso de la seremi de salud destituida en la misma región, Oviedo fue más discreto y solicitó realizar la gestión internamente, pero el objetivo final era el mismo: reemplazar a funcionarios por militantes de partidos afines al Gobierno, a través de una contratación directa, o sea, sin mediar concurso público. La medida, por cierto, infringe el Principio de Probidad Administrativa (Art. 53 y 62 Ley N° 18.575), que castiga a quien haga uso del cargo público para favorecer intereses de partidos políticos y de terceros, postergando el interés general de la ciudadanía , además de configurar un eventual delito de Tráfico de Influencias (Art. 240 bis del Código Penal).

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a un correo electrónico del 11 de junio de este año, enviado por el jefe subrogante del Sernac y excandidato a Consejero Regional por Renovación Nacional el año 2017, Marcos Oviedo, solicitando autorización a la seremi de Economía de la región, Romina Cifuentes González –vicepresidenta nacional del Partido Republicano–, para llevar a cabo un proceso de reclutamiento directo.

La persona escogida que comenzó a trabajar a contar del 1 de julio de este año fue Evelyn Milos Cáceres, militante de Renovación Nacional desde el 4 de abril de 2026. Milos es una asistente social que en octubre del año 2017 fue sorprendida en la frontera de Tacna, junto a otras tres chilenas, con un cargamento de 47 kilos de marihuana cripy, oculto al interior de la carrocería del vehículo en que se trasladaban.

Contratación directa

A las 9:34 de la mañana del 11 de junio de este año, Marcos Oviedo envió un correo dirigido a Romina Cifuentes, explicando una cadena de correos previos sobre la “situación de la falta de profesional en el Sernac (reserva)”. El mail trataba sobre una solicitud para una contratación directa, considerando que “el servicio no cuenta con ningún profesional de apoyo”.

El correo agrega que, además, el organismo contaba con “dos funcionarios con sumarios cuya suspensión es inminente, uno de un mes y otro por tres meses”, contraviniendo el secreto que rige para este tipo de investigaciones que por ley exigen reserva obligatoria de los procesos disciplinarios, según el artículo 137 de la Ley 18.834.

Luego, Oviedo explica que solicita este tipo de contratación debido a los dos sumarios, buscando conformar un “equipo nuevo, con mucha iniciativa y proactivo, que requiera junto al director realizar todas las articulaciones con las instituciones públicas, redes de contacto y despliegue territorial, en consecuencia alineados a lo que nuestro Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa”.

“Solicito que se pueda contar con un profesional a través de nombramiento directo, donde el director pueda examinar los currículum y se proceda a entrevistar dada la situación en la cual se encuentra la región”, señala el mensaje.

El mismo día que Oviedo reconoce haber envido la primera solicitud –el 4 de junio–, tiene una reunión de zoom con Milo Rojas, quien subroga a la Directora Nacional Carolina González, junto a Álvaro Núñez y Rosario Zavala. La cita, según explica el mismo Oviedo en el mail, “me autoriza la contratación directa y que realice la entrevista”.

El director subrogante del Sernac, quien también accedió al cargo sin concurso público, reconoce que realiza –el viernes 05 y el lunes 08 de junio– “entrevistas a profesionales de la nuestra colectividad RN y Republicanos, para dar cumplimiento a las orientaciones señaladas”.

Un día después, el 9 de junio de este año, Oviedo explica que le señalan que no “proceda” con la autorización previa, debido a que el servicio no dispone de la autorización para realizar contrataciones directas, medida fundamentada en las directrices de ajuste fiscal emitidas por el oficio circular Nº12 que “ordena para todo el sector público detener todo concurso público y nueva contratación”.

A continuación, el jefe interino del Sernac que ingresó con grado 8 al servicio y con un sueldo de $4.030.777, señala que le sugirieron incorporar en su repartición a un “profesional de la dirección Regional de Atacama con 18 años de trayectoria en la institución”.

La respuesta de Oviedo es más bien una queja. “Nuevamente cuento con profesionales que no conozco su trayectoria y no son de mi total confianza”, señala al final del correo, dando cuenta que no estaba conforme con la decisión tomada por la institución a nivel central.

Detención en Tacna

A pesar que en el correo se da cuenta de un eventual portazo a la contratación directa solicitada por Oviedo, lo cierto es que el organismo incorporó por esta modalidad a la asistente social Evelyn Milos Cáceres, a contra del 1 de julio de este año, según reportan fuentes internas del Servicio Nacional del Consumidor. Al interior del organismo señalan que se trataría de “personal de confianza del director”.

Milos Cáceres figura como parte de un grupo de mujeres, entre ellas una menor de 15 años, que fueron detenidas en octubre de 2017 cuando intentaban cruzar hacia Chile con un cargamento de 47 kilos de marihuana oculto en el chasis del vehículo en el que viajaban.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Concordia, luego de una alerta entregada por el Grupo de Inteligencia Regional (GIR) y el Departamento Antidrogas (Depandro) de Tacna, cuyos efectivos participaron posteriormente en la intervención.

Las detenidas fueron identificadas como Rebeca Abigail Cáceres Rivera (51), Francisca Ignacia Chacón Milos (18), Evelyn Alejandra Milos Cáceres (35) y una adolescente de 15 años. Todas se desplazaban en una miniván con patente chilena, en cuyo interior los policías encontraron 44 paquetes tipo ladrillo que contenían la droga.

Tras el hallazgo, el fiscal antidrogas de Tacna, Herbert Pastor Salas, ordenó el traslado de las detenidas a dependencias policiales de la ciudad y dispuso que el vehículo fuera llevado al área de Criminalística para realizar una revisión exhaustiva.

De acuerdo con la policía peruana, la sustancia corresponde a marihuana tipo Cripy, una variedad con mayor concentración de componentes psicoactivos. Los investigadores estimaron, en ese tiempo, que el cargamento incautado tendría un valor cercano a los US$ 282 mil, considerando una tasación aproximada de US$ 6 mil por kilogramo en el mercado ilegal.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con la oficina de comunicaciones del Sernac en Arica, quienes confirman que Evelyn Alejandra Milos Cáceres fue contratada bajo la modalidad de contrata. Además señalan que el certificado de antecedentes “no fue requerido fue requerido atendido que la profesional provenía del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), existiendo continuidad en el desempeño dentro de la Administración del Estado”.

Revise aquí las respuestas del Sernac