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Gobierno impulsa cambios para facilitar el ingreso a Carabineros desde los 17 años PAÍS Foto: AgenciaUNO

Gobierno impulsa cambios para facilitar el ingreso a Carabineros desde los 17 años

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La cartera liderada por Martín Arrau impulsa un decreto para ampliar el universo de postulantes, flexibilizar el estado civil exigido y facilitar la reincorporación de personal previamente formado.

Resumen
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El Ministerio de Seguridad busca ampliar la dotación de Carabineros mediante una reforma que reducirá de 18 a 17 años la edad mínima de postulación, flexibilizará exigencias de estado civil y facilitará nuevos intentos de ingreso y la reincorporación de personal formado. El decreto también refuerza las normas disciplinarias y fue retirado de Contraloría para ajustes jurídicos.
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El Gobierno decidió abrir la puerta de Carabineros a un universo más amplio de postulantes ante las dificultades para aumentar la dotación policial. La fórmula: reducir la edad mínima de ingreso, eliminar restricciones por estado civil y facilitar el regreso de funcionarios que dejaron la institución.

El Ministerio de Seguridad ingresó el 17 de julio a la Contraloría un decreto para modificar el reglamento de selección y ascenso vigente desde 1959. La propuesta, firmada por el ministro Martín Arrau, permitirá postular desde los 17 años —el mínimo actual es 18— y mantendrá en 30 años el límite máximo.

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El texto también reemplaza el requisito de ser soltero por la posibilidad de ingresar “sin exigir estado civil” en determinados casos. Además, quienes hayan sido rechazados podrán participar en hasta dos nuevos procesos de formación, mientras que la edad máxima para reincorporar a personal previamente formado subirá hasta los 40 años.

Según consigna La Tercera, Seguridad justifica los cambios en las “actuales necesidades institucionales en materia de gestión de personal” y en la urgencia de ampliar la base de candidatos, en medio de la ofensiva del Ejecutivo para frenar la fuga de funcionarios y elevar las postulaciones mediante mejores remuneraciones y condiciones laborales.

La flexibilización, sin embargo, vendrá acompañada de un endurecimiento disciplinario. Los aspirantes deberán acreditar una conducta personal y familiar “intachable”, y podrán ser expulsados inmediatamente durante su formación si cometen faltas graves que dañen la moralidad, el prestigio o la disciplina institucional.

El decreto fue revisado el 23 de julio por la División Jurídica de la Contraloría. Tras la reunión, el Ministerio de Seguridad retiró el documento para introducir ajustes jurídicos antes de volver a tramitarlo.

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