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Chile entre los 18 países que integran fuerza regional liderada por EEUU contra cárteles de droga PAÍS Créditos: EFE

Chile entre los 18 países que integran fuerza regional liderada por EEUU contra cárteles de droga

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La nueva estructura operativa del Comando Sur reunirá a Chile y otros 17 países para coordinar inteligencia, vigilancia y acciones contra organizaciones criminales en el continente.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Ejército de Estados Unidos lanzó el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, una alianza operativa con 18 países de América —Chile entre ellos— destinada a coordinar inteligencia, vigilancia y acciones contra el crimen organizado transnacional. La nueva estructura, encabezada por el Comando Sur, reemplazará a la Operación Lanza del Sur y funcionará como brazo ejecutor regional para aumentar la presión sobre los cárteles, fortalecer la respuesta ante crisis y articular misiones multinacionales en todo el continente.
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El Ejército estadounidense lanzó este martes el Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental con los 18 países que integran su Coalición Contra los Cárteles de las Américas, lo que será una “transición” de la Operación Lanza del Sur, en la que bombardeaba supuestas lanchas del narcotráfico.

El Comando Sur del Ejército (Southcom), con sede en Miami, anunció en un comunicado que la alianza busca “incrementar la efectividad operacional contra las amenazas que socavan la seguridad regional e impactan a Estados Unidos” y sus aliados, además de “fortalecer” la respuesta a emergencias y crisis humanitarias.

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El general Francis Donovan, comandante de Southcom, declaró que el nuevo grupo de trabajo será “el brazo ejecutor” del Comando Sur “para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio”.

“Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios”, expuso Donovan.

El comandante anunció el nuevo grupo de trabajo como una “transición” de la Operación Lanza del Sur, operativo lanzado en septiembre de 2025 por la Administración de Donald Trump que implicó bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico en aguas del Caribe y del Pacífico.

Este operativo también buscó aumentar la presión en torno al depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro, antes de su arresto en una intervención estadounidense en Caracas, de donde lo trasladaron a un centro de detención en Nueva York a principios de enero para afrontar cargos de narcoterrorismo.

Hasta ahora, EEUU ha atacado más de 60 embarcaciones y ha causado la muerte de 221 personas, según un recuento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).

El nuevo grupo de trabajo lo conformarán EEUU y los países que suscribieron la alianza del Escudo de las Américas en marzo en Miami: Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Después del evento, también se han sumado Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El jefe de Southcom expuso que el líder del nuevo grupo de trabajo será el general Kevin Jarrard, quien lideró la respuesta del Departamento de Estado tras los terremotos de junio en Venezuela.

El Comando Sur añadió que será la “sede operativa para la ejecución de misiones en toda la región”, al integrar “inteligencia, vigilancia y reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional para aumentar la presión sobre las organizaciones nefastas que operan en todo el hemisferio”.

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