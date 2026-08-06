Ángela Vivanco valora declaración ante la Fiscalía: “Para mí ha sido valioso”

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, concluyó este jueves su declaración ante la Fiscalía de Los Lagos como imputada en la investigación por la denominada trama bielorrusa.

La diligencia se extendió durante dos jornadas, según informó La Tercera. Al finalizar, la exjueza valoró la posibilidad de entregar directamente su versión de los hechos.

“Por supuesto que sirve que exista la voz de uno”, sostuvo Vivanco. Añadió que era importante explicar las circunstancias que quería destacar y “las cosas que realmente ocurrieron”.

“Para mí ha sido valioso y me he sentido cómoda”, afirmó tras abandonar la diligencia.

Su abogada defensora, Patricia Alvarado, manifestó que quedaron conformes con la declaración y sostuvo que la instancia permitió aclarar versiones difundidas sobre el caso, entregar contexto y aportar nuevos antecedentes para la investigación.

El fiscal de Los Lagos, Andreas Kusch, confirmó que la declaración se desarrolló sin inconvenientes y recordó que entregar su versión constituye una garantía de toda persona imputada durante un proceso penal.

La Fiscalía investiga si Vivanco recibió dinero de un estudio jurídico que representó a un consorcio chileno-bielorruso en una disputa con Codelco. Tras resoluciones desfavorables para la empresa estatal dictadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema, entonces presidida por la exmagistrada, Codelco debió pagar cerca de $17 mil millones al consorcio.

Vivanco permaneció 133 días en prisión preventiva y desde el 12 de junio cumple arresto domiciliario total.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.