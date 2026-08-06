Defensa de Pedro Pablo Larraín cuestiona cálculo de perjuicios de Fiscalía en caso Sartor

La defensa del fundador y excontrolador de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery, cuestionó el cálculo de los perjuicios presentado por la Fiscalía y sostuvo que los antecedentes expuestos durante la formalización no permiten configurar los delitos atribuidos a su representado.

De acuerdo con BioBioChile, el abogado Jaime Winter realizó este jueves la primera intervención de las defensas de los 11 imputados, durante la séptima jornada de audiencia del caso Sartor.

El Ministerio Público formalizó a Larraín por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Diferencias sobre el perjuicio

Winter afirmó que “la Fiscalía ha equiparado exposición con perjuicio”, pese a que ambos conceptos tendrían significados distintos. Explicó que la exposición corresponde al monto involucrado en una operación, mientras que el perjuicio depende de los recursos que efectivamente dejan de recuperarse.

La defensa sostuvo que el cálculo cercano a US$ 200 millones sería “abultado”, debido a que el Ministerio Público habría contabilizado como pérdida la totalidad de los recursos expuestos. Según Winter, un informe de PwC proyectaría recuperaciones que, dependiendo de cada operación, fluctuarían entre un 33 % y un 100 %.

El abogado también descartó que la administración de Sartor permitiera configurar el delito de negociación incompatible y afirmó que las imputaciones vinculadas con la entrega de información fueron formuladas de manera general, sin establecer obligaciones concretas.

Respecto del proyecto inmobiliario Faena, en Miami, Winter aseguró que se trataba de un desarrollo real y rentable. Añadió que la sociedad utilizada para canalizar el financiamiento pertenecía íntegramente a los fondos y que existiría trazabilidad sobre los cerca de US$ 35 millones transferidos.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.