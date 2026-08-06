Carmen Soza deja Ideas Republicanas por quiebre en la gestión interna

La directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza, presentó este jueves su renuncia al centro de estudios asociado al Partido Republicano, debido a un quiebre sobre la forma de conducir la organización.

Según informó La Tercera, la abogada comunicó su decisión mediante un mensaje de WhatsApp, en el que atribuyó su salida a “diferencias insalvables” respecto de la gestión interna y autónoma de la entidad.

Soza también cuestionó el “trato que debemos darnos entre quienes participamos dentro de un mismo proyecto” y agradeció a quienes colaboraron con ella durante su permanencia en la institución.

La abogada deseó éxito a quien asuma la dirección del centro de estudios y llamó a mantener los valores y principios de la organización.

Soza tuvo un papel clave durante la campaña presidencial de José Antonio Kast, acompañándolo en giras y coordinando parte del trabajo programático. Aunque fue proyectada como una de las figuras que podría incorporarse al Ejecutivo, finalmente permaneció al frente de Ideas Republicanas.

Durante la campaña y la instalación del Gobierno, mantuvo diferencias con el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, sobre las prioridades y el funcionamiento de la administración. Algunos integrantes del Partido Republicano le atribuyen a Irarrázaval su exclusión del Ejecutivo.