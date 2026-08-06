Carmen Soza deja Ideas Republicanas por quiebre en la gestión interna
La abogada renunció a la dirección ejecutiva del centro de estudios ligado al Partido Republicano. Apuntó a discrepancias sobre su administración autónoma y el trato entre sus integrantes.
La directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza, presentó este jueves su renuncia al centro de estudios asociado al Partido Republicano, debido a un quiebre sobre la forma de conducir la organización.
Según informó La Tercera, la abogada comunicó su decisión mediante un mensaje de WhatsApp, en el que atribuyó su salida a “diferencias insalvables” respecto de la gestión interna y autónoma de la entidad.
Soza también cuestionó el “trato que debemos darnos entre quienes participamos dentro de un mismo proyecto” y agradeció a quienes colaboraron con ella durante su permanencia en la institución.
La abogada deseó éxito a quien asuma la dirección del centro de estudios y llamó a mantener los valores y principios de la organización.
Soza tuvo un papel clave durante la campaña presidencial de José Antonio Kast, acompañándolo en giras y coordinando parte del trabajo programático. Aunque fue proyectada como una de las figuras que podría incorporarse al Ejecutivo, finalmente permaneció al frente de Ideas Republicanas.
Durante la campaña y la instalación del Gobierno, mantuvo diferencias con el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, sobre las prioridades y el funcionamiento de la administración. Algunos integrantes del Partido Republicano le atribuyen a Irarrázaval su exclusión del Ejecutivo.
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