Gobierno evalúa Estado de Excepción para barrios críticos con apoyo de las Fuerzas Armadas

El Gobierno confirmó que evalúa impulsar un nuevo Estado de Excepción Constitucional focalizado en barrios con altos niveles de criminalidad, una medida que permitiría reforzar el trabajo de Carabineros con apoyo de las Fuerzas Armadas en sectores considerados críticos.

La iniciativa fue abordada por el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, en entrevista con 24 Horas, como parte de la agenda de seguridad anunciada la noche del miércoles por el Presidente José Antonio Kast.

“Se está evaluando establecer un nuevo Estado de Excepción Constitucional, focalizado en determinados sectores o barrios en una ciudad, que estarían bajo el mando, no de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros con convenios de colaboración de las FF.AA.”, afirmó.

Según explicó, la propuesta busca intervenir de manera más intensa aquellos sectores donde los indicadores de criminalidad justifiquen medidas extraordinarias.

“Se pueda establecer por un período de tiempo esa excepción bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad de movimiento”, sostuvo.

Alvarado indicó que el Ejecutivo trabaja en la identificación de al menos 50 barrios prioritarios, definidos a partir de estadísticas e indicadores de delincuencia.

“Hay distintas estadísticas que maneja Carabineros, la organización especializada, y se van a elegir criterios para intervenir esos barrios”, señaló.

Asimismo, precisó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, lidera ese trabajo y que próximamente se darán a conocer los sectores que serán priorizados.

“La idea es que en esos barrios más peligrosos, donde la gente tiene una sensación de temor más alta y efectivamente tiene que estar encerrada en sus casas y no puede circular libremente por la calle, tengan mayor vigilancia policial”, explicó.

El biministro agregó que el objetivo es implementar un copamiento policial permanente, acompañado de herramientas tecnológicas y coordinación con las comunidades.

“No se trata de intervenciones aisladas, se trata de intervenciones más profundas, de carácter más permanente que permitan reducir los índices de delincuencia en ese sector”, afirmó.