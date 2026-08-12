Provoste acusa “falta de humanidad” del Gobierno por servicios básicos en catástrofes

La senadora Yasna Provoste cuestionó la posición adoptada por La Moneda ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto de la reconexión de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes y acusó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast de actuar con “falta de humanidad”.

La parlamentaria por Atacama apuntó particularmente a la situación que han enfrentado durante las últimas semanas habitantes de la provincia del Huasco, Tierra Amarilla y la Región de Coquimbo, y contrastó la postura del Ejecutivo con las decisiones que, según destacó, han adoptado empresas encargadas de servicios esenciales.

“No podemos dejar de mencionar la falta de humanidad del Gobierno que se expresa al impedir que las y los ciudadanos en periodo de catástrofe puedan reconectarse a los servicios básicos”, sostuvo Provoste.

La senadora afirmó que esa posición resulta especialmente llamativa frente a las medidas adoptadas por privados en las zonas afectadas.

“Esta falta de humanidad que demuestra el gobierno del presidente Kast contrasta con la disposición que hemos visto de distintas empresas”, señaló.

Como ejemplo, Provoste mencionó la situación de la empresa sanitaria en Atacama, que, según indicó, anunció la suspensión de cobros hasta septiembre en las comunas de Huasco y Freirina.

“Lo que ha hecho esa empresa contrasta tan radicalmente con la falta de humanidad que se desprende de esta acción del Gobierno de negarle a las y los chilenos que están viviendo una situación de catástrofe la posibilidad de conexión de los servicios básicos”, enfatizó.

La representante de Atacama también aseguró haber conversado con la gerencia de la empresa eléctrica de la región y destacó las acciones realizadas para restablecer el suministro.

Según Provoste, CGE entiende el carácter esencial de la electricidad, tanto para pacientes electrodependientes como para el resto de los habitantes, y trabajó para restituir el servicio sin que las personas tuvieran que esperar plazos adicionales.

“La disposición de las empresas y el trabajo de los privados que tienen a cargo los servicios básicos como el agua, la luz y el gas, contrasta con la falta de humanidad que tiene el gobierno del presidente Kast al impedir que se reconecten los ciudadanos en caso de emergencia”, insistió.

La senadora también vinculó la controversia con lo que calificó como nuevas contradicciones internas del Ejecutivo durante la discusión de la megarreforma y las medidas relacionadas con la reconstrucción.

En ese contexto, calificó como “bien preocupante” que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, haya señalado que se enteró por la prensa del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional.

Para Provoste, ese episodio da cuenta de problemas de coordinación dentro del Ejecutivo, considerando que Alvarado encabeza una de las principales carteras del Gobierno.

Las declaraciones de la parlamentaria se producen en medio de la discusión ante el TC por las disposiciones cuestionadas de la megarreforma, debate en el que la reconexión de servicios básicos en situaciones de catástrofe se convirtió en un nuevo punto de enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.