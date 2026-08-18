Alerta Roja en Iquique: lluvias dejan socavones, evacuaciones y cortes en conexión con Alto Hospicio

Las intensas precipitaciones que golpearon este martes a Iquique agravaron la emergencia en el Norte Grande. Senapred declaró Alerta Roja para la provincia de Iquique y la comuna de Huara, mientras la activación de quebradas obligó a evacuar distintos sectores y los daños en caminos dejaron complicaciones en la conexión con Alto Hospicio.

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, dimensionó durante la noche el impacto del fenómeno. “Prácticamente todo Iquique está afectado, ya que la lluvia fue muy intensa en muy corto tiempo y eso para las ciudades del norte genera estragos”, afirmó en CNN Chile. Según detalló, se registraron socavones, numerosas personas quedaron aisladas o sin suministro eléctrico y las conexiones viales entre Iquique y Alto Hospicio permanecían interrumpidas. Un socavón dañó gravemente la ruta que une ambas comunas, obligando a cortar el tránsito.

“Tenemos a mucha gente varada en Iquique. Hay que entender que más del 93% de la población de la Región de Tarapacá vive entre Iquique y Alto Hospicio”, señaló Soria. Sobre los daños en inmuebles, agregó que “es muy grande la afectación en las casas. Nosotros no estamos acostumbrados a esta lluvia”.

Durante la jornada, Senapred ordenó evacuaciones preventivas en Caleta San Marcos, Caleta Río Seco, Complejo Aduanero El Loa, Chanavaya, Zofri Barrio Industrial y Marinero Desconocido, debido al peligro de aluviones asociado a la activación de quebradas. En el sector alto de Zofri, además, un deslizamiento arrastró vehículos por una ladera.

Suspensión de clases

La emergencia se extendió a otras regiones del norte. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, medida que regirá para todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

En Antofagasta, en tanto, la situación más crítica se concentró en Tocopilla, donde aluviones y deslizamientos llevaron al Presidente José Antonio Kast a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para toda la provincia. La medida busca disponer de recursos humanos y materiales adicionales para enfrentar la emergencia. Senapred mantenía además Alertas Rojas por el evento meteorológico en Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Mejillones.

La emergencia continuaba en desarrollo hasta las 22:25 horas de este martes, con advertencias de nuevas precipitaciones y posibilidad de nuevas activaciones de quebradas durante la noche y madrugada. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que el episodio meteorológico aún no había terminado.