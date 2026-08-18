Aluvión enciende alarmas en Tocopilla: evacúan a 2 mil personas por activación de quebradas

Una compleja situación enfrenta Tocopilla debido al intenso sistema frontal que afecta al norte del país y que provocó la activación de quebradas, evacuaciones masivas y aluviones en distintos puntos de la comuna.

Uno de los registros difundidos a través de redes sociales muestra el momento en que una familia observa el avance de un aluvión por la población Pacífico Norte. La corriente de agua y barro atraviesa el sector y arrastra vehículos a su paso.

La emergencia llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a solicitar la evacuación de Pacífico Norte y de los sectores Tres Marías, Cinco de Octubre y 18 de Septiembre debido a la activación de quebradas.

De acuerdo con el balance entregado por el organismo, cerca de 2 mil personas debieron ser evacuadas en Tocopilla.

La emergencia también obligó a adoptar medidas en el Centro Penitenciario de Tocopilla. Un total de 540 internos fueron trasladados desde ese recinto hasta Antofagasta.

La Región de Antofagasta se encuentra entre las más afectadas por el sistema frontal y se espera que las precipitaciones continúen afectando a las comunas ubicadas entre Tocopilla y Taltal.

Precisamente en las cercanías de esta última comuna se reportó una víctima fatal. Una persona murió producto de un accidente de tránsito ocurrido a la altura del kilómetro 28 de la Ruta 1, hecho relacionado con la presencia y caída de rocas en la vía.

Ante la continuidad de las precipitaciones y el riesgo generado por la activación de quebradas, las autoridades mantienen las medidas preventivas y los llamados a evacuar en los sectores afectados de Tocopilla.

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