Fuerte sistema frontal obligó el traslado de 500 reos desde Tocopilla a Antofagasta

Por inusual sistema frontal en la región se realizó el traslado de más de 500 reos desde la cárcel de Tocopilla hasta Antofagasta por las fuertes lluvias en la región. Se realizaron las precauciones a través de movilización por posible activación de la quebrada localizada sobre el Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla.

Según se informó en Radio Cooperativa, la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, indicó que “tuvimos el traslado de algunos reos, que se culminó el día de ayer (18 de agosto) con total éxito”.

La decisión fue confirmada por el biministro Claudio Alvarado, quien indicó “una evacuación preventiva de aproximadamente dos mil personas en Tocopilla, en los sectores Pacífico Norte y Tres Marías, y en la población Colón y Huella 3 Puntas por activación de quebradas”. A ello se suma el traslado de los 500 internos por las mismas razones de contingencia.

Según la delegada presidencial, la situación ya se tenía prevista, pues la locación de la cárcel cae bajo la quebrada y con la llegada del fuerte sistema frontal era posible la activación, lo que llevaría a los internos a estar vulnerables al peligro del fenómeno.

“Vimos el tema con el seremi de Justicia, en conjunto con el coronel que está a cargo de la Región de Antofagasta, y estamos a la espera de las condiciones climáticas; esperamos que estas no sean tan fuertes, pero sin embargo el resguardo de estas personas era mucho más importante que tenerlos en un sistema donde van a estar medio complicados”, comentó a Cooperativa.

Las regiones de Atacama y Antofagasta se encuentran frente a un fenómeno meteorológico con precipitaciones intensas y vientos que llegan a alcanzar 100 kilómetros por hora. Una situación inusual para el territorio, por lo que las lluvias ocurren en terrenos con condiciones que aumentan el riesgo de inundaciones. Actualmente, las localidades se encuentran en alerta y con condiciones preventivas para el resguardo de los ciudadanos.