Gobierno vuelve a pegar portazo a feriado del 17 de septiembre

Los tres proyectos de ley que buscan establecer el jueves 17 de septiembre como feriado avanzan en el Congreso. La Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisibles las iniciativas durante esta jornada. Sin embargo, el Gobierno mantiene su posición y sostiene lo declarado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “El 17 de septiembre va a ser día de trabajo”.

Al respecto, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, manifestó que tenían la noción de ser un tema resuelto, pues no están las condiciones para ser un feriado este año. “Respecto a la presentación de la iniciativa parlamentaria, obviamente el Ejecutivo no tiene ninguna atribución para inhibirlas”, comentó.

Es en ese sentido que pese a las ideas parlamentarias y a las críticas de los chilenos, ya está zanjada la discusión por parte del Gobierno, pues el biministro Alvarado aseguró: “Uno esperaría que, cuando estas cosas están resueltas y definidas, no se innove en la materia. Espero que ese trámite legislativo no transforme un día adicional, porque eso tiene múltiples consecuencias para el PIB y la contribución económica del país. Todos los años existían iniciativas de feriados más, feriados menos, que confunden finalmente a la opinión pública. Por lo tanto, para el gobierno, el calendario de feriados de este año está absolutamente definido”.

Las tres propuestas corresponden a la diputada Zandra Parisi (PDG), que fue declarada admisible con 64 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. El proyecto del diputado Javier Olivares (PDG) fue aprobado con 64 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Y, por último, el proyecto dado por el Partido de la Gente y parlamentarios del Partido Comunista e independiente obtuvo 57 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones.

Cada propuesta establece ciertas diferencias, pero finalmente el mismo objetivo. En el caso de Parisi, establece que el jueves 17 sea feriado legal como única vez en 2026. Se fundamenta como un día adicional de descanso para los chilenos, pero además para el turismo, gastronomía y otras actividades que podrían apoyar la economía.

Por otro lado, el diputado Olivares propone declarar feriado todos los 17 de septiembre. Tal como Parisi, busca una jornada de feriado largo, pues serían cuatro días consecutivos.

Parecido es el caso de la bancada del Partido Comunista, que también estipula que el día sea feriado este año, pero con un enfoque en la posibilidad de un período extendido de descanso para las familias durante las celebraciones.