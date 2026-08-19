Nuevo Estado de Excepción: ¿Un cheque en blanco para el Presidente?

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¿Puede un Presidente de la República restringir libertades, intervenir comunicaciones y mantener un territorio bajo un régimen excepcional durante ocho meses sin pedir autorización al Congreso? Eso es lo que propone una de las reformas constitucionales de la agenda de seguridad del Presidente José Antonio Kast.

El nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública podría ser decretado por el Presidente durante 120 días y prorrogado por 120 antes de requerir el acuerdo del Congreso. Y las atribuciones son amplias: podría restringir la libertad personal y de locomoción, limitar reuniones y asociaciones, requisar bienes e incluso interceptar, abrir o registrar comunicaciones.

Las críticas ya cruzan a la oposición y a sectores de la propia derecha. ¿Puede un Presidente concentrar atribuciones tan excepcionales durante 240 días sin control parlamentario? Esto abre una pregunta institucional: ¿cuánto poder estamos dispuestos a concentrar en La Moneda?

Porque el diseño propuesto reduce durante meses la intervención del Congreso y abre interrogantes sobre el control judicial de medidas que afectan derechos fundamentales. Actualmente, por ejemplo, el Estado de Emergencia dura solo 15 días y el Presidente puede renovarlo una vez. Después necesita al Congreso.

El proyecto del Presidente Castro cambia radicalmente esa escala: hasta 240 días de poderes excepcionales antes de que intervenga el Parlamento. La seguridad es una obligación del Estado, pero en una democracia el problema no es solamente qué puede hacer un presidente. También importa quién puede detenerlo, controlarlo y revisar sus decisiones.