Operación Ámsterdam: el caso que sacude a la elite chilena

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Esta vez, el crimen organizado no apareció en una población controlada por bandas ni en la frontera norte, sino en la zona oriente de Santiago. La operación Ámsterdam dejó 38 imputados por una investigación por tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, y varios de sus nombres pertenecen a círculos conocidos de la elite santiaguina.

Hay un antecedente que muestra hasta dónde había llegado este negocio. Años antes de ser detenidos, dos de los principales involucrados aparecían en la prensa económica como emprendedores de una nueva industria del cannabis. El negocio había comenzado a despertar el interés de empresarios y potenciales inversionistas vinculados a algunos de los grupos económicos más conocidos del país. Antes de que la Fiscalía pusiera sus ojos sobre esta red, el negocio del cannabis ya había logrado abrirse paso en los círculos de la elite chilena.

Hoy la Fiscalía sostiene que detrás de una estructura presentada como medicinal, existía una red que comercializaba cannabis con THC y que habría generado ganancias superiores a nueve millones de dólares. La operación Ámsterdam comenzó en Coyhaique, pero terminó explotando en el corazón de la elite santiaguina.