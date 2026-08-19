Operación Cancerbero: casi 200 reos de Cárcel de Valparaíso son trasladados a recinto de Talca

Desde horas de la mañana, 198 reos del Complejo Penitenciario de Valparaíso son trasladados hasta la Cárcel de Talca, siendo el cuarto de este tipo en el marco de la bautizada como “Operación Carcerbero”.

Desde Gendarmería informaron que el operativo moviliza “a más de 120 funcionarios de Gendarmería, además de Carabineros y Policía de Investigación. El poblamiento de la cárcel ubicada en el sector de la Laguna de Panguilemo comenzó el pasado 13 de agosto y con este nuevo traslado su ocupación alcanza el 74,4%”.

“El recinto, considerado el proyecto de inversión carcelaria más grande de los últimos 30 años, cuenta con una capacidad de diseño para 2.320 plazas, las que se han ido copando paulatinamente, para descongestionar otras unidades penales que presentan altos índices de sobrepoblamiento”, informaron.

La cárcel de alta seguridad de Talca cuenta con 14 módulos para separar a los reclusos según peligrosidad y con este traslado alcanza un 74,4 % de ocupación, según el detalle de Gendarmería. Algo que contrasta con la sobrepoblación del recinto de Valparaíso, que se encuentra a un 186 % de su capacidad según reporta Radio Biobío.

El proceso fue destacado por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones. “Esperamos ahora en avanzar en el otro compromiso, que es tener un nuevo recinto penal en la Región de Valparaíso. Para eso estamos trabajando como Gobierno, para cumplir con los estándares internacionales, tener cárceles seguras y con mejores condiciones de habitabilidad para los reos y reclusas”, sostuvo la autoridad, quien subrayó que 50 de los reclusos se ofrecieron como voluntarios para el traslado.