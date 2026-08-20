Caso Junaeb: Fiscalía realizó allanamiento en oficinas del Senado y en domicilios

La investigación que vincula a la Junaeb con SOSER S.A. abrió una nueva arista con la autorización de allanar dependencias vinculadas a las coimas del organismo. Se realizaron allanamientos simultáneos en el Senado y los domicilios de la exdirectora nacional de Junaeb, Camila Rubio, así como a funcionarios que tuvieron responsabilidades durante el período bajo investigación.

La indagatoria se originó con la denuncia llevada al Ministerio Público desde el actual Gobierno al detectar una serie de irregularidades. El principal foco de la investigación se centró en la relación con SOSER, empresa que recibió pagos millonarios por servicios de alimentación escolar. Los primeros antecedentes indicaban sobredeclaraciones de raciones, información falsa en los sistemas de Junaeb y certificados que permitieron pagos improcedentes.

Sin embargo, el caso obtuvo una nueva dimensión por presuntos delitos de cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, revelación de secreto y soborno. Además, se investigan eventuales beneficios indebidos y episodios relacionados con alimentos contaminados.

A través del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina obtuvo autorización para ampliar las diligencias y obtener dispositivos electrónicos, comunicaciones y documentación relacionada con las licitaciones.

Según los antecedentes, entre los investigados se encuentran los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, además del exdiputado Hugo Gutiérrez. En el marco de las diligencias investigativas, el Senado declaró que reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Además, manifestó su disposición a colaborar con la investigación dentro de sus atribuciones.

“En un Estado de Derecho, la investigación de eventuales delitos debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas. La existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad”, expresó el Senado a través de una declaración pública.

Por parte de los vinculados al área de alimentación escolar figuran la exdirectora nacional de Junaeb Camila Rubio; el exjefe del Departamento de Alimentación Claudio Alcatruz; el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil Francisco Pizarro; además de Alejandro Layseca y María José Robles.

Acerca del allanamiento, la Fiscalía incautó dispositivos y accedió a cuentas institucionales utilizadas del período investigado. El objetivo de la operación buscaba descubrir las relaciones con SOSER, quiénes participaron de ellas y las comunicaciones entre los funcionarios de Junaeb y externos.

La principal sospecha recae en operaciones por beneficios económicos o laborales, pero además se indaga sobre presuntas presiones para la salida de trabajadores encargados de fiscalizaciones dentro Junaeb.

Revisa la declaración del Senado acá.