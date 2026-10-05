Bolsonaro se impone por dos puntos en primera vuelta y deja a Lula complicado para el balotaje

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, aunque sin alcanzar el 50% de los votos válidos necesario para evitar un balotaje: con el 99,6% de las secciones electorales escrutadas, el senador de ultraderecha obtiene el 47,11 % de los votos , mientras que el presidente incumbente, Luiz Inácio Lula da Silva, suma 45,07 % una diferencia de tres millones de sufragios y de 2 puntos de diferencia. Al ninguno alcanzar un 50%, se enfrentarán nuevamente en las urnas el próximo 25 de octubre.

Lula da Silva admitió que el desenlace de la primera vuelta estuvo por debajo de las expectativas de su comando. Tras conocerse los resultados, reconoció que confiaban en imponerse en esa jornada y planteó el balotaje como una nueva oportunidad para revertir el escenario. “Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño”, afirmó el mandatario, de 80 años, durante un discurso en São Paulo.

Flávio Bolsonaro, en tanto, capitalizó el resultado favorable y endureció sus críticas contra Lula. El candidato destacó la ventaja obtenida en las urnas y presentó el desempeño de la primera vuelta como una señal de fortaleza de su sector de cara a la definición presidencial.

La definición entre los dos candidatos más votados se había anticipado durante el escrutinio. Según las últimas previsiones de Datafolha, Lula y Flávio Bolsonaro avanzarían a una segunda vuelta y las encuestas los muestran aproximadamente igualados en un escenario de balotaje, que ya se olvida de otros diez candidatos presidenciales: detrás de ellos quedó el psiquiatra y escritor Augusto Cury, que se anotó un tercer puesto con solo el 2,97 % de las preferencias.

La jornada electoral convocó a cerca de 159 millones de brasileños, quienes además de escoger la fórmula presidencial votaron por los gobernadores de los 27 estados, la totalidad de las 513 bancas de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, equivalentes a 54 escaños. La jornada, resaltó el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, transcurrió con normalidad.

Dos proyectos, un país, cero acuerdos

El resultado se produjo tras una campaña desarrollada en un escenario de alta polarización entre el progresismo del Partido dos Trabalhadores (PT), encabezado por Lula, y las fuerzas de derecha y ultraderecha representadas por Flávio Bolsonaro en el Partido Liberal (PL). El actual mandatario buscaba un cuarto mandato no consecutivo, mientras que su rival, de 45 años, aspira a devolver al poder el movimiento político de su padre, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y se encuentra bajo arresto domiciliario.

La diferencia entre ambos proyectos quedó expuesta durante la campaña: el proyecto de Lula plantea ampliar el papel del Estado, fortalecer las políticas sociales y expandir los derechos laborales. En contraste, Flávio Bolsonaro defiende una agenda económica liberal, una reducción de impuestos y un endurecimiento del combate a la delincuencia.

El comportamiento del escrutinio también estuvo condicionado por la distribución territorial de los votos. Los estados del sur, más inclinados hacia Bolsonaro, fueron contabilizados primero, mientras que el recuento de los estados del noreste, bastión de Lula, avanzó más lentamente. De hecho, al comenzar el escrutinio Flávio llegó a superar la mitad de los votos, pero su porcentaje descendió a medida que ingresaron nuevos resultados. Un fenómeno similar ocurrió en 2022, cuando Lula superó a Jair Bolsonaro después del 70 % del conteo.

PL arrasa en el Senado

En paralelo, el resultado legislativo comenzó a configurar un escenario relevante para el próximo gobierno. El Partido Liberal (PL), formación de Flávio Bolsonaro, ya suma 16 senadores entre las bancas definidas, mientras ninguna de las 25 plazas resueltas hasta ese momento correspondía al Partido de los Trabajadores de Lula. En la Cámara de Diputados estaban en disputa las 513 bancas, mientras el Senado renovaba dos tercios de sus 81 escaños.

Con estos resultados, Brasil se encamina a un nuevo enfrentamiento entre dos modelos políticos opuestos. Ningún presidente ha conseguido ser elegido en primera vuelta desde 1994, y el próximo 25 de octubre Lula y Flávio Bolsonaro volverán a medirse en una contienda que llega con ambos separados por menos de cinco puntos en el primer turno y con encuestas que anticipan un balotaje estrecho.