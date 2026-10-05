“El santo grial” del caso Letelier: el informe de la CIA que culpó a Pinochet del crimen

Uno de los principales misterios aún pendientes de la dictadura es el paradero de los famosos bultos que el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras despachó desde Punta Arenas hacia Alemania en 1978, ad portas de una posible extradición desde Chile a Estados Unidos, por su papel en el crimen de Orlando Letelier.

Peter Kornbluh, quien lleva décadas investigando la documentación estadounidense al respecto como encargado del Proyecto Chile en el National Security Archive de Estados Unidos, señaló que dar con el paradero de los archivos de Contreras permitiría saber muchas cosas que aún permanecen en las penumbras, y es por ello que está trabajando en eso. De hecho, le acaban de llegar dos documentos desclasificados del FBI que se refieren al tema.

Como explicó El Mostrador, en abril de 1978 Contreras, ya defenestrado del mando de la DINA a esa fecha, envió 12 cajas de documentos a Europa, por barco, para luego, entre el 22 y el 25 de mayo de ese mismo año, mandar otras tres, vía Braniff.

La versión fue dada a conocer por el diario La Segunda, en noviembre de 1978, medio que además afirmaba que el avión que llevaba los archivos del “Mamo Contreras” sobre el caso Letelier, los embarcados en mayo, habría hecho escala en Nueva York, la que habría sido aprovechada por el FBI para abrirlos en forma clandestina y realizar copias de algunos de los documentos.

A su vez, el fallecido periodista Manuel Salazar aseveró en su biografía Contreras, historia de un intocable, que el envío marítimo en realidad eran 23 maletas, que fueron hechas llegar a Hamburgo, Alemania, en el buque Badenstein, y que efectivamente el FBI interceptó algunas de ellas.

Cabe indicar que un documento desclasificado del Departamento de Inteligencia de la Defensa (DIA) indicaba al respecto que se trataba de información relativa a los homicidios consumados de Orlando Letelier, Ronni Moffitt, Carlos Prats y Sofía Cuthbert, así como del homicidio frustrado en contra de Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, en Roma.

De acuerdo con el autor del informe, “Contreras hizo dos copias de cada documento, enviando una a Alemania y otra a Paraguay, para guardarlas en cajas fuertes, mientras que el material restante lo retiene almacenado bajo su control, en el sur de Chile”.

Matar al Mamo

Entre otros enigmas sin resolver de la DINA y Pinochet está lo indicado en un documento de la CIA, dado a conocer por Kornbluh el 21 de septiembre recién pasado, en un nuevo aniversario del crimen de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, el cual no solo dice directamente que quien dio la orden de asesinarlos fue Augusto Pinochet, sino que además indica que, cuando el caso se les salió de control, debido a la presión de Estados Unidos, el dictador consideró mandar a matar a su más fiel colaborador, Manuel Contreras, como una forma de cubrirse las espaldas y hacer recaer la responsabilidad solo en este.

El informe, de mayo de 1987, explica que la situación de Pinochet era muy compleja, dado que en febrero de ese año el exoficial de la DINA Armando Fernández Larios había declarado judicialmente sobre cómo habían ocurrido los hechos, pero además Kornbluh explica que “Contreras confesó al general Héctor Orozco, quien llevaba la investigación interna del crimen, que él dio la orden de matar a Letelier, y que él dio esa orden porque la había recibido del jefe… Contreras solamente tenía un jefe y todos sabían quién era”, relata el investigador, quien además remarca que el mismo documento explica que, ante ello, “Contreras estaba bien preocupado de su propia vida y su propio futuro, y por eso él centralizó todos los archivos sobre el caso Letelier y todavía no los tenemos. Ese es un conjunto de documentos chilenos que obviamente necesitamos para cerrar la historia”.

Procesar a Pinochet

Otra de las revelaciones que formula Kornbluh a partir de los últimos documentos desclasificados conseguidos por el NSA es que en 1987 el secretario de Estado de Ronald Reagan, George Shultz, sugirió al entonces presidente de Estados Unidos procesar a Augusto Pinochet por su responsabilidad en el crimen de Letelier.

Al respecto, Kornbluh cuenta que “Shultz tenía su misión: convencer al presidente Reagan de que los Estados Unidos no podían tener como aliado a un terrorista internacional, un terrorista internacional que había cometido un atentado en las calles de Washington, alguien que mandaba a sus asesinos a operar en nuestras calles”.

En base a aquello, pidió un informe a la CIA, la que se basó en los dichos de Fernández Larios y en otras fuentes, entregando un documento que Kornbluh califica como “El santo grial” del caso Letelier, pues la CIA concluyó que “una revisión de nuestros expedientes sobre el asesinato de Letelier ha proporcionado lo que consideramos evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato”.

Gracias a ello, comenta el experto, Shultz “usó este argumento para empujar a Reagan a cortar apoyo a Augusto Pinochet y apoyar el regreso de la democracia a Chile”, detalla, recordando que todo esto ocurría cuando ya estaba en tierra derecha el plebiscito del Sí y el No, que se efectuaría en octubre de 1988.

Por cierto –relata–, todos quienes trabajaban en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional estaban convencidos de que “Pinochet tenía planes para desconocer el plebiscito”, por lo cual impulsaban la idea de que “Estados Unidos debía usar sus recursos para apoyar a las fuerzas de la democracia en Chile”.

En ese contexto, “Shultz dijo que teniendo las conclusiones de la CIA sobre el rol de Pinochet, debían pensar en iniciar un proceso legal contra Pinochet, pero finalmente optaron por no hacerlo porque era muy difícil, dado que la información de inteligencia y de la CIA no se puede judicializar, pues muchos de los datos con que contaban provenían de información secreta, de fuentes chilenas, de interceptaciones electrónicas de comunicaciones, etc.”.

El último intento

Otro antecedente que ahora Kornbluh revela con más detalles es el último intento que se hizo en EE.UU. en orden a investigar a Pinochet en 1999, luego de su detención en Londres, cuando la entonces Fiscal General estadounidense, Janet Reno, creó una Fuerza de Tareas de Terrorismo “para investigar el rol específicamente de Pinochet y centralizar evidencia para juzgarlo en los Estados Unidos”.

Al respecto, señala que “esto no salió del cielo”, sino que obedeció a la presión que el NSA estaba ejerciendo en público y en privado “para desclasificar todos los documentos secretos que estaban en los archivos de la CIA, del FBI, de la Secretaría de Estado, de la Casa Blanca, del Consejo de Seguridad Nacional y, al mismo, tiempo iniciar una investigación del rol de Pinochet en el caso Letelier en los Estados Unidos”.

Junto a Samuel Buffone, abogado estadounidense de las familias Letelier y Moffitt, Kornbluh fue a conversar con el encargado de derechos humanos en el Consejo de Seguridad Nacional, a quien expusieron la necesidad de juzgar a Pinochet en Washington, porque el crimen se había cometido allí, porque había una ciudadana de Estados Unidos asesinada y porque la otra víctima era una persona protegida por el Gobierno de Estados Unidos (Letelier).

“Estados Unidos tenía el derecho y la obligación de juzgar a Pinochet por un acto de terrorismo internacional. Y una gran sorpresa fue que la administración Clinton hizo las dos cosas: ordenó desclasificar los documentos y Janet Reno dio la orden para una investigación de dos años.

Se trata de 23 mil documentos que son públicos, por medio de la página web del Departamento de Estado (aquí se pueden consultar), pero no eran todos los que Kornbluh buscaba. Tras muchos años de espera, en 2015 con Juan Gabriel Valdés y la administración Bachelet, el NSA consiguió que se desclasificaran 250 documentos más, todos relativos al caso Letelier, incluyendo el “santo grial”, aunque no estaba la versión original. Dar con ella insumió un año entero.

Por cierto, Kornbluh precisa que nadie conoce aún la evidencia recopilada en la investigación ordenada por Reno, precisando que “son documentos que están en los archivos secretos del Departamento de Justicia. Estoy todavía tratando de conseguirlos, porque son una centralización de toda la evidencia, incluyendo evidencia clasificada, de la CIA, etc., sobre el rol de Pinochet. Y para mí estos documentos van a ser aún más un santo grial, pero hay muchas dificultades en obtener información acerca de procesos legales donde no se llegó a procesar a alguna persona”.

El futuro de Fernández Larios

Respecto del exagente de la DINA Armando Fernández Larios, detenido el año pasado por la agencia migratoria ICE y actualmente sometido a un proceso ante una corte de migraciones, dice que él “está en un limbo, porque no tiene un estatus fijo de inmigración, no es un ciudadano norteamericano, no tiene la visa que se entrega a los informantes protegidos y además ya fue encontrado responsable en un juicio civil efectuado en Estados Unidos”.

En ese sentido, y considerando además los múltiples crímenes en que participó en Chile, “es considerado un inmigrante criminal” y, en consecuencia, se deberá enfrentar al tribunal en una audiencia que se fijó para el próximo 10 de diciembre, lo cual –comenta– “sería una ironía que en esa fecha decidieran expulsarlo, dado que ese día es el aniversario de la muerte de Augusto Pinochet, su jefe, y también es el Día Internacional de Derechos Humanos”.