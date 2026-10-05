Con una subejecución de inversión pública del 28,6% se inicia debate por Presupuesto 2027

El informe de ejecución de la inversión del Gobierno Central Presupuestario al cierre de agosto de 2026, elaborado por el equipo técnico de asesores presupuestarios de senadores de la Democracia Cristiana (DC), registra un avance del 28,6% sobre el Presupuesto vigente. De los $8.850 mil millones disponibles, se habían devengado $2.535 mil millones, por lo que permanecían pendientes de ejecución $6.315 mil millones, equivalentes al 71,4% de los recursos, cuando restaban cuatro meses para terminar el año.

La planilla, correspondiente al subtítulo 31 de inversión, también muestra una disminución de los recursos respecto de la Ley de Presupuestos inicial.

El monto aprobado originalmente ascendía a $9.521 mil millones y se redujo en $671 mil millones hasta agosto, una caída del 7%. El documento no detalla las razones de esta modificación ni incluye una programación mensual que permita establecer cuánto debía haberse ejecutado a esa fecha.

El Ministerio de Obras Públicas concentra el 69,8% del presupuesto vigente de inversión, con $6.176 mil millones. A agosto, la cartera registraba un gasto devengado de $1.645 mil millones, equivalente al 26,6% de sus recursos. Por el volumen de su presupuesto, el avance financiero de este ministerio tiene un peso decisivo en el resultado general.

Salud y Vivienda presentan porcentajes inferiores. El Ministerio de Salud registra una ejecución del 20,3%, con $227 mil millones devengados sobre un presupuesto vigente de $1.117 mil millones. Vivienda y Urbanismo alcanza un 18,6%, con $174 mil millones sobre $933 mil millones. Estas cifras corresponden exclusivamente a las partidas de inversión examinadas y no al gasto total de ambas carteras.

El informe presenta, además, una diferencia que requiere aclaración: aunque el total de $2.535 mil millones devengados coincide con el detalle de proyectos de la segunda hoja, la suma de las filas superiores de ministerios y organismos de la primera alcanza $2.166 mil millones, aproximadamente $369 mil millones menos. Los antecedentes permiten describir el avance financiero registrado, pero no determinar por sí solos retrasos físicos de las obras ni las causas de los montos pendientes de ejecución.