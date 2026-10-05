Bolsonaro aventaja a Lula y Brasil tendrá balotaje el 25/10; Matthei cuestiona el poder en La Moneda

Bolsonaro aventaja a Lula y Brasil tendrá balotaje el 25 de octubre

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta presidencial de Brasil y enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. Con el 99,9 % escrutado, el senador de ultraderecha reunió cerca del 47 % de los votos, frente al 45 % del actual mandatario. La diferencia es de unos dos millones doscientos mil sufragios. Lula reconoció un resultado inesperado y anunció una nueva campaña. Bolsonaro afirmó que Brasil quiere un cambio. La elección también renovó gobernaciones y el Congreso, mientras la Presidencia seguirá pendiente hasta la segunda vuelta.

Matthei cuestiona la conducción de Kast y acusa una doble estructura de poder

Evelyn Matthei cuestionó la conducción del Gobierno de José Antonio Kast y acusó una doble estructura de poder: una formal y otra que, según ella, concentra las decisiones. Identificó en ese grupo al presidente, sus asesores Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, y los ministros Jorge Quiroz y Martín Arrau. La excandidata sostuvo que Claudio Alvarado es desplazado de su papel de coordinador político. También criticó la falta de mecanismos para resolver diferencias entre ministros y afirmó que los republicanos no construyen relaciones de confianza con el resto del oficialismo.

Cadem: desaprobación de Kast llega al 63 % y su aprobación cae al 32 %

La aprobación de José Antonio Kast cayó al 32 % y su desaprobación subió al 63 %, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem. Son sus registros más desfavorables desde marzo. Respecto del sondeo de mitad de semana, el respaldo bajó cuatro puntos y el rechazo aumentó seis. Un 42 % ubicó el empleo y el crecimiento como su principal prioridad, por encima de la seguridad. Entre quienes vieron o se informaron sobre la cadena nacional del Presupuesto 2027, un 49 % la evaluó mal o muy mal y un 31 % positivamente. La medición fue publicada este domingo.

Macaya abre la puerta a reponer Yo elijo mi PC en el Presupuesto 2027

El senador Javier Macaya abrió la puerta a reponer el programa Yo elijo mi PC durante la discusión del Presupuesto 2027. El presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sostuvo que el Congreso debe revisar sus deficiencias y evaluar su continuidad. Aunque defendió la focalización del gasto propuesta por el Gobierno, dijo que todavía no conoce los detalles del proyecto. El parlamentario de la UDI planteó examinar el programa línea por línea y señaló que su partido también pidió revisarlo. Según adelantó, la discusión presupuestaria comenzará este martes.

Squella descarta quinto estado de excepción en nueva propuesta de seguridad

El senador Arturo Squella anticipó que la nueva propuesta constitucional de seguridad descartará crear un quinto estado de excepción. El texto, trabajado con Pedro Araya y Andrés Longton, reforzará las hipótesis para decretar el estado de emergencia. Las intervenciones de comunicaciones, afirmó, seguirán bajo competencia del Poder Judicial. El presidente del Partido Republicano reconoció ingenuidad en la estrategia inicial de La Moneda, que retiró su proyecto del Senado. Según anunció, la nueva iniciativa estaría lista para ingresar entre este lunes y el martes.

Boric responde a Frei y cuestiona el alcance del Escudo de las Américas

Gabriel Boric respondió al respaldo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la incorporación de Chile al Escudo de las Américas. El expresidente sostuvo que coincide en la necesidad de cooperar contra el narcotráfico, pero cuestionó otros compromisos de la iniciativa impulsada por Donald Trump. Apuntó al resguardo de minerales críticos y a eventuales mecanismos de defensa con fuerzas extranjeras, que, a su juicio, ponen en riesgo la autonomía estratégica del país. Frei había defendido el acuerdo por sus oportunidades de intercambio de información, capacitación policial y coordinación fronteriza.

Nueve imputados por vínculos con el PCC quedan en prisión preventiva

La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a 19 personas por su supuesta pertenencia a una célula del Primer Comando de la Capital en Chile. Nueve imputados quedaron en prisión preventiva; los otros diez ya estaban recluidos por medidas cautelares o condenas anteriores. La formalización incluyó asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de delitos de armas y drogas. Según el fiscal Héctor Barros, la estructura investigada reclutaba integrantes dentro del sistema penitenciario. El tribunal fijó 120 días de investigación. La audiencia terminó este domingo.

Contraloría presentará plataforma para consultar 107 mil proyectos con fondos públicos

La Contraloría presentará este lunes, a las 11 de la mañana, Infosisrec, una plataforma para consultar unos 107 mil proyectos financiados con fondos públicos. Reunirá más de 23 millones de archivos de rendiciones, correspondientes a entidades públicas y privadas, con antecedentes entre 2023 y 2026. Permitirá revisar los montos asignados, rendidos y aprobados, además del estado de cada proyecto. La herramienta incluirá comparaciones por año, región y comuna, mediante gráficos y mapas. Sus registros abarcarán municipalidades, servicios de salud, fundaciones y corporaciones.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.