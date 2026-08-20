Suprema confirma absolución de exejecutivos de Nova Austral por contaminación en Magallanes

La Corte Suprema confirmó la absolución de exejecutivos de Nova Austral investigados por contaminación de aguas en Magallanes, en una causa que tuvo su origen en las irregularidades reveladas en 2019 por la investigación “Salmon Leaks” de El Mostrador.

El máximo tribunal rechazó los recursos de queja interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público contra la sentencia absolutoria dictada por la Corte de Apelaciones, cerrando así una de las aristas penales surgidas a partir del caso.

La historia se remonta a 2019, cuando una investigación de El Mostrador accedió a correos internos de Nova Austral que daban cuenta de instrucciones para manipular las estadísticas de mortalidad de salmones informadas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

Los antecedentes revelaron la existencia de una doble contabilidad destinada a ocultar las cifras reales de mortalidad y evitar sanciones, una práctica que contrastaba con la imagen de sustentabilidad que proyectaba la compañía de capitales noruegos.

La investigación periodística también reveló antecedentes sobre la intervención del fondo marino con maquinaria pesada, arena y químicos para ocultar condiciones anaeróbicas y permitir que centros ambientalmente deteriorados pudieran volver a operar.

Posteriormente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) acreditó y sancionó a la empresa por la alteración del fondo marino destinada a ocultar su impacto.

En el ámbito penal, exejecutivos de Nova Austral fueron inicialmente condenados por contaminación de aguas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones posteriormente los absolvió, decisión que ahora fue confirmada por la Corte Suprema.

El fallo de segunda instancia estableció que los investigados efectivamente ocultaron la sobreproducción de salmones registrada en centros ubicados en los mares de Porvenir.

Esa mayor producción implicó un incremento significativo de los desechos orgánicos depositados en el fondo marino. Sin embargo, el tribunal determinó que la investigación de la Fiscalía no consiguió acreditar que aquello hubiera provocado el daño ambiental necesario para configurar el delito penal imputado a los exejecutivos.

La sobreproducción salmonera puede generar condiciones de falta de oxígeno en el fondo marino debido a la acumulación de heces y nutrientes, provocando la muerte de organismos que habitan esos ecosistemas. En este caso, además, los hechos investigados ocurrieron en mares bajo protección oficial del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

La decisión de la Suprema, sin embargo, no fue unánime. Dos magistrados estuvieron por acoger los recursos de queja y cuestionaron el razonamiento utilizado para absolver a los exejecutivos.

Los votos disidentes apuntaron a un defecto técnico de la Corte de Apelaciones al desestimar los hallazgos relativos a la degradación del suelo marino y la pérdida de biodiversidad registrada en el Parque Nacional Alberto D’Agostini.

Con la resolución de la Suprema queda firme la absolución penal de los exejecutivos, pese a que durante el proceso judicial se dio por establecido el ocultamiento de la sobreproducción que se desarrollaba en los centros salmoneros de Nova Austral.