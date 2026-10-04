Squella asegura que La Moneda demostró “ingenuidad” en fracasada reforma de seguridad

En la víspera al ingreso del nuevo texto de reforma constitucional en Seguridad al Senado —redactado junto a los senadores Pedro Araya (PPD) y Andrés Longton (RN)—, el presidente del Partido Republicano y senador por Valparaíso, Arturo Squella, ahondó en los detalles de lo que será el sucesor del proyecto presentado por el Gobierno, el que calificó como “muy distinto a lo que nosotros habríamos querido“.

El senador planteó que el texto (que entre mañana y el martes estaría completo y sería ingresado) tiene una coincidencia total con los propósitos del texto original, pero con las diferencias suficientes para atender “a las aprehensiones que se presentaron cuando se dio a conocer el contenido“.

Entre ellas estaba la creación de un nuevo estado de excepción, con facultades ejecutivas superiores a los contemplados en la legislación actual. Algo que, explicó Squella, quedará “en el pasado”.

“No va a haber un quinto estado de excepción, sino que va a haber un refuerzo en cuanto a las hipótesis. Acuérdate que los cuatro estados de excepción tienen distintas hipótesis. Y en uno de ellos, que es el de emergencia —que es el que más usamos en el país— va a haber una nueva hipótesis que va a habilitar el poder decretar este estado, que no lo veo, de acuerdo a lo que nos han explicado desde el punto de vista operativo, que sea de una intervención de largo plazo en el lugar“, sostuvo Squella, a lo que añadió que la disposición no contempla intervención de comunicaciones, las que continuarían siendo de exclusiva facultad del Poder Judicial.

Ingenuidad de La Moneda

Squella también se detuvo en el golpe de capital político que significa la retirada del proyecto original del Senado para el ministro de Seguridad, Martín Arrau. El cambio de táctica en el Ejecutivo resulta particularmente bullado por cuanto, solo el 31 de agosto, el Presidente había calificado el nuevo estado de excepción como algo “no renunciable”.

Si bien defendió al ministro, militante del Partido Republicano, al asegurar que “es el ministro que, en tiempo récord, está demostrando resultados en algo donde nadie pensaba que íbamos a tener resultados el primer año”, también subrayó que el texto original fue “algo muy distinto a lo que nosotros habríamos querido”. Y, sin adherir a una tesis de “tejo pasado” por parte de La Moneda (debido a las amplias facultades ejecutivas que otorgaría el abortado nuevo estado de excepción), sí reconoció un dejo de “ingenuidad” a la hora de esperar que su debate fuera exclusivamente legislativo, sin adelantarse a la polémica que lo acompañó.

“Porque en el fondo se pensó que, como los contrapesos políticos dependen principalmente, en un estado de excepción, del Congreso Nacional, que sea el mismo Congreso Nacional el que los fije como corresponda. Entonces, al final del día tú necesitas cuatro séptimos para aprobarlo (…) [Hubo] ingenuidad de haberlo mandado pensando que todo queda en la cancha para el debate legislativo y que no se iba a hacer un gran escándalo a propósito, digamos, del primer texto”, sentenció.