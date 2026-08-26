Banco Central muestra las nuevas monedas de $10 y $50 que entrarán en circulación entre 2026 y 2027

El Banco Central de Chile presentó las nuevas monedas que circularán próximamente en las billeteras de los chilenos. Son las monedas de $10 y $50 pesos que tendrán un cambio tecnológico, mas no monetario, pues convivirán con las antiguas, siendo ambas vigentes.

“Las piezas mantendrán los principales elementos del diseño de las monedas actuales, por lo que serán fácilmente reconocibles por las personas. Tendrán el mismo valor y circularán junto con las monedas hoy vigentes, que seguirán utilizándose con total normalidad”, comentó la entidad.

La fabricación de estas nuevas monedas será con tecnología internacional; de esta manera, se permite reducir costos asociados a su producción. Específicamente, el proceso usa electricidad para recubrir un núcleo de acero con capas de metales y disminuye el uso de aleaciones no ferrosas, cuyos precios suelen ser más altos y volátiles.

Acerca de su apariencia, explicaron que “en el caso de la moneda de $10, se incorporan algunos cambios de tamaño y canto, mientras que la de $50 conserva una apariencia muy similar a la actual”.

La moneda de $50 mantiene su diseño y diámetro, pero pasará de 7 a 6,5 gramos.

Para el caso de la moneda de $10, también mantiene su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros. Además, tiene un canto liso que la distingue de las anteriores.

Es decir, la moneda de $50 será más liviana y entrará en circulación en octubre. Mientras que la de $10 será más pequeña y entrará en circulación en enero de 2027.

Acerca de las fechas tentativas, el gerente de la División Operaciones, Raimundo García, anunció que “la denominación de $50 entrará en circulación en octubre de este año, mientras que la de $10 lo hará en enero de 2027, con el fin de facilitar una transición ordenada”.

Junto a la muestra de las nuevas monedas, el Banco Central lanzó la campaña “Un cambio bien sencillo de contar” para explicar a las personas que trabajan a diario con efectivo los principales atributos de esta nueva entrega. Los tres puntos centrales es que son fáciles de reconocer, se sumarán a las actuales y las monedas hoy en circulación seguirán siendo válidas y podrán utilizarse normalmente.