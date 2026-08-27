Solo duró cuatro años: Gobierno restituye gabinete de la primera dama eliminado en mandato de Boric

Tras cuatro años de la disolución del gabinete de la primera dama, la Presidencia de la República reincorporó la oficina que prestará apoyo a María Pía Adriasola, abogada y esposa de José Antonio Kast. En primer lugar, se disolvió este equipo en manos de Irina Karamanos durante el gobierno de Gabriel Boric que buscaron reformular el rol de la primera dama.

Durante el 2022, Karamanos dejó su cargo cerrando el gabinete. Debido a esto, las siete fundaciones bajo el mando fueron dispuestas a cargo de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, a ministerios y servicios públicos. Aunque el gobierno de Kast evaluó que estas fundaciones volvieran bajo el rol de la primera dama y su gabinete, finalmente Adriasola optó por mantener el diseño actual sin estas.

El rol se centra en prestar asesoría a la primera dama en todas sus actividades oficiales, sociales y culturales, especialmente en la elaboración y seguimiento de iniciativas en materias relacionadas con la mujer, infancia, familia y adultos mayores.

Además, el equipo asistirá para la articulación de proyectos sociales y culturales y la colaboración con entidades públicas y privadas que la primera dama desarrolle en coordinación con los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, ayudará en la elaboración de discursos y presentaciones en actividades oficiales.

La vuelta del gabinete de la primera dama

La medida se estableció mediante la resolución exenta N°391 de la Dirección Administrativa de la Presidencia con fecha del 13 de mayo de 2016. Solicitada a través de Transparencia por Ex-Ante, el documento recoge y modifica la resolución de 2018 sobre funciones y diseño de La Moneda donde se contempla el denominado “Gabinete Primera Dama”.

Anteriormente, la disolución de este equipo fue calificada por el exmandatario Gabriel Boric como un “avance importante” para la modernización institucional. Sin embargo, en la resolución, la Dirección Administrativa fundamentó que este ajuste es necesario para responder “de manera más eficiente y oportuna a los requerimientos institucionales”, lo que se concretará “a través de la reincorporación del Gabinete Primera Dama”.

El equipo actual de Adriasola está integrado por su jefe de gabinete, el republicano Miguel Rojas y, el jefe territorial del mismo partido, Emilio Silva. También se encuentran las periodistas Catalina Ariztía y Paula Elizalde. Finalmente, la exconstituyente republicana María Gatica suele asesorarla en algunas materias.

El intento de la modernización institucional

En diciembre del 2022, Irina Karamanos, en ese entonces primera dama, eliminó el gabinete para reformular el rol institucional de su cargo. Ese mismo mes, oficializó su salida del Ejecutivo y el cierre de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia, lo que significó terminar con el equipo de asesores directos asociados.

Las fundaciones que estaban bajo el manto de la primera dama, como Integra, Fundación de las Familias, Prodemu, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos (MIM) y Chilenter, pasaron a ser parte de distintos ministerios.

En enero de 2024, Karamanos señaló en una entrevista con la revista española que tomó la investidura de primera dama para “desvestir la reiteración de esa figura”. “Tengo una convicción democrática muy fuerte, entonces yo misma consideraba que era ilegítimo estar allí por más tiempo de lo estrictamente necesario. Me iba dando cuenta de lo mucho que se puede hacer con esa posición jerárquica y a la vez decidía no usarla; solamente usé el poder para ir desarmándolo”, expresó.

En marzo, Adriasola asumió la presidencia del directorio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (Foji), la que hoy será la única fundación que volverá al gabinete de la primera dama.

Prometieron abolir el cargo de Primera Dama, y le regalaron un gabinete a Irina Karamanos — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) June 30, 2022