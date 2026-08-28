Incendio en cárcel Santiago 1: ministro Arrau informó que no será necesario evacuación penal

Un incendio afectó al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, ubicado en Avenida Pedro Montt. Los protocolos del lugar comenzaron cerca de las 7.00 de la mañana de este viernes cuando fue reportado el hecho. La columna de humo fue percibida por los vecinos de la zona.

Según informó Carabineros, “cerca de las 7 a. m., vía radial, personal de Gendarmería solicitó la concurrencia de personal policial hasta calle Nueva Centenario N.° 1879, debido a un incendio que afectaba el sector de lavandería del Centro Penitenciario Santiago 1”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó a través de sus redes sociales que “la situación se encuentra controlada y Bomberos continúa trabajando en el lugar. No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario, hasta ahora, evacuar a la población penal. Las causas del incendio se encuentran en investigación“.

En estos momentos existe un amago de incendio en el sector de lavandería del CDP Santiago 1, que generó una importante emanación de humo. La situación se encuentra controlada y Bomberos continúa trabajando en el lugar. No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario,… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) August 28, 2026

Desde Gendarmería informaron la activación inmediata de protocolos junto a la coordinación con Bomberos de Chile. Además, Carabinero está demarcando la zona y desde la institución advirtieron que “dadas las condiciones particulares del recinto”, el demarcado será más amplio de lo tradicional.

Asimismo, Gendarmería indicó el funcionamiento normal del recinto penitenciario. “Conforme a los planes de contingencia, se encuentra asegurado el funcionamiento de todos los servicios básicos relacionados con alimentación, agua, acceso a salud, visitas y encomiendas, entre otros que se entregan a la población penal a diario por parte de la sociedad concesionaria y Gendarmería”, informaron.