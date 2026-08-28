Caso Ronald Ojeda: “El Turko” y “El Gocho” llegan extraditados a Chile

Este viernes llegaron a Chile Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”; y Alfredo Camilo Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”; ambos imputados en la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Los dos fueron extraditados tras ser detenidos fuera del país: Gámez Salas llegó desde Estados Unidos y Carrillo Ortiz desde Colombia. Su arribo se concretó bajo un amplio operativo de seguridad y ahora quedarán a disposición de la justicia chilena.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, ambos están vinculados a Los Piratas, célula del Tren de Aragua investigada por el crimen de Ojeda. “El Turko” es sindicado como uno de los hombres que habría dirigido y coordinado la operación, mientras que “El Gocho” aparece entre quienes habrían participado en la excavación del lugar donde posteriormente fue enterrado el cuerpo de la víctima.

Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 desde su departamento en Independencia por sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado enterrado bajo una estructura de cemento en la toma Santa Marta, en Maipú.

Carrillo Ortiz es además vinculado por la investigación al control de la toma Santa Marta, sector que habría sido utilizado como centro de operaciones de Los Piratas. Gámez Salas, en tanto, también es investigado por su eventual participación en otros delitos asociados a la organización criminal.