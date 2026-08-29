Matthei revive acusación por bots y dice que nunca creyó en el desmentido de Kast

Síntesis generada con OpenAI

Evelyn Matthei retomó sus acusaciones por la campaña de bots que, según denunció, buscó debilitar su candidatura y difundió falsedades sobre su salud. La excandidata aseguró que José Antonio Kast negó personalmente cualquier relación con esas operaciones, pero afirmó que nunca creyó en su explicación. La detención en Bolivia del consultor Fernando Cerimedo y el hallazgo de una supuesta “mini granja de bots” reactivaron sus cuestionamientos.

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