Penas de hasta 21 años de cárcel para médicos que operaron como una industria de licencias falsas

El Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió la sentencia contra los 17 integrantes de la organización que durante años operó como una industria de licencias médicas fraudulentas. Las penas van desde los 10 a 21 años de prisión, más multas de gran suma que van directo a Fonasa.

La investigación estableció que la red emitía licencias médicas entre 2020 y 2022 que alcanzaron más de 71 mil. El fraude generó un perjuicio que supera los $56.000 millones entre Fonasa y las ISAPRES.

El tribunal resolvió que nueve médicos emitían licencias falsas que quedarán con cumplimiento efectivo de cárcel; así como otras dos personas: el dueño de un centro médico y una mujer involucrada en la asociación. El médico al que fueron condenadas las penas mayores de 21 años pertenece al doctor Samir Rivaldo, sindicado como líder, quien además deberá pagar multa de 2.500 millones de pesos. Samir anunció que acudirá a la Corte Suprema, ya que el dinero no lo recibía de Fonasa, sino directo de los compradores. Le siguen condenas de 16 a 13 años a otros involucrados de este grupo.

Las otras seis personas fueron condenadas con 5 a 10 años, pero serán cumplidas con libertad vigilada, entre ellos, dos captadores y cuatro compradores frecuentes que no buscaron salida alternativa.

El fiscal Álvaro Pérez señaló que “no solamente fueron condenados los médicos, también otras personas que intervinieron en esta estructura criminal, relacionada fundamentalmente con captadores, y también fueron condenados compradores de licencias médicas. El tribunal hizo una declaración previa en orden a la relevancia, la importancia, la trascendencia de este juicio”.

Alrededor de 308 tomos tiene la sentencia que condena por delitos de emisión de licencias médicas falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos a la organización. Se acreditó que estas acciones no fueron casos aislados, sino una estructura organizada donde tenían roles para llevar el funcionamiento de la industria fraudulenta.

Según constató el tribunal, los sujetos tenían asignaciones para captar clientes, emitir los documentos y, posteriormente, mover los recursos obtenidos.

El director de Fonasa, César Oyarzo, afirmó que “aquí se ha ratificado que comprar y vender licencias médicas es un delito. Que las asociaciones criminales que se han formado para llevar esto a volúmenes, como señalaba la magistrada, que exceden lo conocido del orden de los 50.000 millones, constituyen un elemento que tenemos que terminar dentro del país. Es claro que esto es un daño no solo a la figura del Estado, sino a los beneficiarios de Fonasa“.

El caso ha tenido efectos secundarios en la red de salud, pues la ministra de Salud, May Chomali, aseguró que muchos profesionales se ven manchados por estos delitos y que, incluso, están más reacios a entregar licencias.

“Existen profesionales que hacen bien su trabajo y se tiñen por estos delincuentes, porque esto es un delito. Por lo tanto, recibimos con mucha esperanza que esto es un ‘no’ al fraude en las licencias médicas”, indicó.

Acerca de la disminución de licencias emitidas informada por la ministra, expresó su preocupación por la temática y llamó a la tranquilidad, ya que la institución está investigando el fraude dentro del sistema de salud.

“Quiero darles la tranquilidad a los profesionales, porque sabemos que hay médicos asustados de emitir licencias médicas y no están dando las licencias que se necesitan. Quiero decir que nosotros lo que estamos persiguiendo es el fraude”, expresó Chomali.