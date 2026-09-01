Dr. Alejandro Simeone y Dominga: “El archipiélago de Humboldt es una zona irremplazable”

Hay algo significativo en el lugar desde donde Alejandro Simeone -investigador y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB)- respondió las preguntas de Juego Limpio.

El investigador se encuentra en Australia, participando en el Congreso Mundial de Pingüinos, justamente discutiendo sobre conservación y sobre el escenario que enfrentan estas aves en distintas partes del planeta. Desde allí, y en medio de ese encuentro internacional, aborda también la situación del pingüino de Humboldt en Chile. Su diagnóstico global no es alentador: “La mitad de los pingüinos del mundo, de las especies de los pingüinos del mundo, están en alguna categoría de conservación y dos tercios, por lo menos, están con situaciones de disminución poblacional”.

La conversación adquiere una particularidad adicional porque, mientras Simeone está reunido en Australia con especialistas que estudian cómo conservar estas especies, en Alemania el Zoológico de Leipzig se inaugura la exhibición “Tierra del Fuego”. Para Simeone, que un zoológico europeo destine recursos a la conservación de las especies que exhibe responde a una lógica cada vez más extendida. “Destinan fondos para conservación de especies que ellos tienen en sus exhibiciones, una suerte como de compromiso también ético”, explica. En el caso de Leipzig, ese compromiso ya se traduce en financiamiento para investigar las poblaciones de pingüinos en el sur de Chile, un territorio que podría adquirir mayor importancia como refugio de la especie frente al cambio climático.

En Chile los monitoreos muestran un retroceso que Simeone califica de “bastante alarmante”. Durante los últimos cuatro o cinco años, explica, sus equipos han documentado disminuciones de entre 60% y 80% en las principales colonias, una caída que “de alguna manera también refleja lo que es la situación de la población total”. No hay una única explicación. La pesca compite por las mismas sardinas y anchovetas que alimentan a los pingüinos y, además, las redes instaladas en la columna de agua pueden atraparlos. “Cuando quedan atrapados en las redes, en el mar, mueren ahogados”, relata.

El problema se vuelve todavía más complejo cuando entra en escena el clima. Simeone explica que los eventos de El Niño reducen la disponibilidad de alimento y pueden provocar que los pingüinos no se reproduzcan. El fenómeno, aclara, es natural, pero el cambio climático está modificando sus características: “se ha visto acrecentado tanto en intensidad como en frecuencia por el cambio climático”. El resultado es una combinación particularmente difícil para una especie que ya enfrenta presión humana directa: menos alimento, mortalidad incidental y un océano cuyas condiciones están cambiando.

En ese escenario, el Archipiélago de Humboldt aparece como una pieza que Simeone considera irremplazable. No solamente por los pingüinos. También por las aves y mamíferos marinos que utilizan sus islas y por las características oceanográficas que explican la extraordinaria productividad de sus aguas. “Las islas son ecosistemas tremendamente únicos, sumamente sensibles”, dice.

Por eso el anuncio de Andes Iron de iniciar las obras tempranas de Dominga le preocupa especialmente. “Estamos hablando de una zona altamente sensible en la que por un principio prácticamente precautorio sería más importante conservar que destinarla a actividades productivas que puedan poner en riesgo ese lugar”.

Durante la evaluación ambiental, CONAF cuestionó la delimitación del área de influencia marina y advirtió sobre desplazamientos de alimentación de los pingüinos de entre 30 y 40 kilómetros desde sus sitios de nidificación. Esa discusión resulta particularmente relevante ahora que Andes Iron anunció el inicio de sus obras tempranas, mientras aún persisten asuntos judiciales no resueltos en torno al proyecto.

Para Simeone, además, existe una segunda tensión: la que se produce entre el diagnóstico científico del Estado y las decisiones posteriores. Este año Chile clasificó oficialmente al pingüino de Humboldt como especie “En Peligro”, después de un proceso técnico regulado por la legislación nacional. El investigador insiste en que no se trata de una categoría subjetiva ni discrecional: intervienen especialistas y representantes de organismos públicos bajo un procedimiento formal y estándares internacionales. “No es antojadizo ni es subjetiva la clasificación de una especie en una categoría determinada”, afirma.

Por eso el retiro del decreto que buscaba declarar al pingüino de Humboldt Monumento Natural le resulta difícil de conciliar con ese diagnóstico. La medida habría agregado una capa de protección a una especie que ya enfrenta problemas poblacionales. “Llama mucho la atención de que se le haya retirado esta propuesta de declarar un monumento natural donde se le agregaba protección extra a una especie que ya lo está pasando mal”, sostiene. Y descarta que la decisión pueda explicarse por falta de antecedentes o por cuestionamientos técnicos al proceso de clasificación.

Su conclusión es directa: “claramente ahí yo veo una suerte de desconexión”. Una desconexión, dice, entre la situación que está viviendo la especie y las necesidades que requiere para conservarla.

Y quizás por eso resulta tan elocuente que estas respuestas lleguen desde Australia, en el Congreso Mundial de Pingüinos. Simeone está allí discutiendo la conservación de especies que, en distintos lugares del planeta, enfrentan amenazas similares. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Chile tiene que decidir qué hace con una especie que ya reconoce oficialmente como “En Peligro”.