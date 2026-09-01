Plataformas de apuestas acusan que Subtel excedió fallo al ampliar bloqueo de sitios

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) cuestionó la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de instruir el bloqueo de sitios que, según la organización, no fueron incluidos en la sentencia dictada por la Corte Suprema en septiembre de 2025.

En una declaración pública, la agrupación sostuvo que la medida excede la orden impartida por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 7 de agosto, al incorporar dominios y operadores que no formaron parte del recurso de protección original.

De acuerdo con la aPAL, el procedimiento permite identificar nuevos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados, pero únicamente cuando correspondan a páginas “espejo” de los 12 sitios incluidos en el fallo. “Extender este mecanismo a operadores distintos plantea serios reparos”, afirmó la organización.

La agrupación aseguró que respeta las normas y decisiones judiciales vigentes, pero advirtió que su cumplimiento también exige observar los límites establecidos por los tribunales y las garantías del debido proceso.

Además, señaló que el bloqueo ocurre a un mes del primer pago del IVA Digital que, según sus antecedentes, deberán realizar al menos 25 plataformas ya inscritas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Finalmente, la aPAL emplazó al Ejecutivo y al Poder Legislativo a acelerar la tramitación del proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea. A su juicio, las reglas para el sector deben definirse mediante una legislación integral y no a través de decisiones administrativas.