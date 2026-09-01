Marcel cuestiona presión pública de ministros a Quiroz por el Presupuesto 2027

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó que integrantes del gabinete expongan públicamente sus solicitudes de mayores recursos y advirtió que la discusión del Presupuesto 2027 será especialmente difícil.

En entrevista con radio Infinita, Marcel se refirió a los requerimientos formulados por la ministra de Salud, May Chomali, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quienes han emplazado públicamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Chomali adelantó que su cartera solicitará una expansión presupuestaria de entre 4,5 % y 5 %, mientras que Poduje pidió un reajuste de 23,9 % para Vivienda.

“Yo diría que es bien inédito que haya ministros sectoriales que estén informando de sus peticiones presupuestarias por la prensa”, afirmó Marcel.

El economista recordó que participó en la elaboración de diez leyes de Presupuestos durante sus períodos como director de Presupuestos y ministro de Hacienda. “No recuerdo un escenario de este tipo”, sostuvo.

Necesidades estructurales

Pese a criticar el mecanismo escogido por los ministros, Marcel reconoció que las presiones presupuestarias de Salud y Vivienda responden a factores estructurales.

Respecto de Salud, apuntó al envejecimiento de la población, al consiguiente aumento de la demanda por prestaciones y a los recursos requeridos para poner en funcionamiento nuevos hospitales.

En Vivienda, explicó que los proyectos y subsidios comprometidos en un ejercicio generan obligaciones de gasto para los años siguientes. Esta dinámica, afirmó, explica la fuerte inercia del gasto público y dificulta aplicar ajustes significativos en períodos breves.

Una negociación compleja

Marcel señaló que el decreto de política fiscal contempla para 2027 una reducción del déficit estructural equivalente a 0,8 puntos del producto interno bruto (PIB), mientras que para los años posteriores se prevé una disminución anual de 0,1 puntos.

“Se van a juntar muchas cosas en este presupuesto que lo van a transformar en un ejercicio bien difícil”, advirtió.

Consultado directamente por el desafío que enfrentará Quiroz, Marcel respondió: “Este va a ser bien difícil, por supuesto”.