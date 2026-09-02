En vez de confirmar si la reforma de seguridad es ideológica, Kast desvió la atención a Jara y Boric

El presidente José Antonio Kast no quiso responder a la pregunta de si en su sector existen criterios ideológicos para apoyar su reforma de seguridad.

Este flanco se abrió tras las declaraciones del senador independiente en cupo republicano por el Maule, Cristian Vial. En CNN Chile, el parlamentario aseguró que votaría en contra de la reforma de seguridad si es que la hubiera propuesto la excandidata Jeannette Jara.

Sus dichos expresan que, en su caso, la seguridad es un tema ligado a quién lo propone, más allá de las afectaciones a los chilenos de a pie. “En seguridad no puede importar quién firma un proyecto”, dijo al respecto la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares.

Consultado el mandatario, no dijo nada. Es más, redirigió sus dardos directamente a Jara y a Boric. “Lo primero es decir que nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta”, argumentó.

Sin detenerse, Kast aseguró que la postura de la exministra del Trabajo defendía a los migrantes irregulares en debates presidenciales. “¿Quién favorecía el ingreso a la migración irregular? El sector de Jeannette Jara”, apuntó sin responder si su reforma es ideológica o no.

Al mismo tiempo, el primer mandatario se refirió a la propuesta de nueva Constitución, impulsada durante los primeros meses de 2022. “Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric. No había equilibrio de los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial”, señaló.

“Las leyes que se aprobaron en beneficio de la acción policial no fueron por iniciativa propia de quienes mandaban, fue porque había una demanda ciudadana muy alta de seguridad que sigue existiendo hasta el día de hoy”, finalizó Kast.