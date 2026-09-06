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Human Rights Watch pide al Congreso frenar reforma de Kast: “Pone en riesgo los derechos”
Human Rights Watch llamó al Congreso a rechazar la reforma constitucional de seguridad de José Antonio Kast y advirtió que el nuevo estado de excepción entregaría al Presidente facultades peligrosamente amplias. “Se trata de una peligrosa usurpación de poder”, afirmó Juanita Goebertus.
- Human Rights Watch pide frenar la reforma: La organización llamó al Congreso a rechazar la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que las nuevas atribuciones presidenciales amenazan los derechos humanos y las instituciones del país.
- Cuestiona una “peligrosa usurpación de poder”: Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, afirmó que las reformas propuestas “amenazan los derechos de los chilenos” y sostuvo que la concentración de facultades en el Presidente pone en riesgo los derechos fundamentales.
- El principal reparo apunta al nuevo estado de excepción: La iniciativa permitiría al Presidente decretar un estado de excepción por “seguridad pública” ante situaciones que considere una amenaza inminente y mantenerlo hasta por 240 días sin autorización del Congreso.
- Amplias facultades para restringir derechos: Durante su vigencia, el Mandatario podría suspender o limitar la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. La zona afectada quedaría bajo un oficial general de las Fuerzas Armadas o Carabineros.
- HRW advierte incompatibilidad con obligaciones internacionales: La organización sostuvo que la propuesta no se ajusta a los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permiten suspender ciertos derechos solo frente a situaciones excepcionales y bajo medidas estrictamente necesarias.
- También cuestiona la facultad para declarar grupos criminales: La reforma entregaría al Presidente atribuciones para declarar determinadas organizaciones como terroristas o criminales, pero HRW advirtió que el proyecto no especifica cuáles serían los efectos jurídicos de esa calificación.
- Reparos a nuevos regímenes penitenciarios: HRW también observó la propuesta para establecer “regímenes penitenciarios diferenciados”, que podrían restringir visitas y beneficios penitenciarios para determinadas categorías de personas privadas de libertad. Goebertus afirmó que, en vez de proteger a la población, la reforma pone en riesgo derechos como la libertad de reunión y asociación.