Human Rights Watch pide al Congreso frenar reforma de Kast: “Pone en riesgo los derechos”

Human Rights Watch llamó al Congreso a rechazar la reforma constitucional de seguridad de José Antonio Kast y advirtió que el nuevo estado de excepción entregaría al Presidente facultades peligrosamente amplias. “Se trata de una peligrosa usurpación de poder”, afirmó Juanita Goebertus.

Human Rights Watch pide frenar la reforma: La organización llamó al Congreso a rechazar la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno de José Antonio Kast , advirtiendo que las nuevas atribuciones presidenciales amenazan los derechos humanos y las instituciones del país.

La organización llamó al Congreso a rechazar la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno de , advirtiendo que las nuevas atribuciones presidenciales amenazan los derechos humanos y las instituciones del país. Cuestiona una “peligrosa usurpación de poder”: Juanita Goebertus , directora para las Américas de HRW, afirmó que las reformas propuestas “amenazan los derechos de los chilenos” y sostuvo que la concentración de facultades en el Presidente pone en riesgo los derechos fundamentales.

, directora para las Américas de HRW, afirmó que las reformas propuestas “amenazan los derechos de los chilenos” y sostuvo que la concentración de facultades en el Presidente pone en riesgo los derechos fundamentales. El principal reparo apunta al nuevo estado de excepción: La iniciativa permitiría al Presidente decretar un estado de excepción por “seguridad pública” ante situaciones que considere una amenaza inminente y mantenerlo hasta por 240 días sin autorización del Congreso .

La iniciativa permitiría al Presidente decretar un estado de excepción por ante situaciones que considere una amenaza inminente y mantenerlo hasta por . Amplias facultades para restringir derechos: Durante su vigencia, el Mandatario podría suspender o limitar la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. La zona afectada quedaría bajo un oficial general de las Fuerzas Armadas o Carabineros.

Durante su vigencia, el Mandatario podría suspender o limitar la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. La zona afectada quedaría bajo un oficial general de las Fuerzas Armadas o Carabineros. HRW advierte incompatibilidad con obligaciones internacionales: La organización sostuvo que la propuesta no se ajusta a los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , que permiten suspender ciertos derechos solo frente a situaciones excepcionales y bajo medidas estrictamente necesarias.

La organización sostuvo que la propuesta no se ajusta a los estándares del ni de la , que permiten suspender ciertos derechos solo frente a situaciones excepcionales y bajo medidas estrictamente necesarias. También cuestiona la facultad para declarar grupos criminales: La reforma entregaría al Presidente atribuciones para declarar determinadas organizaciones como terroristas o criminales , pero HRW advirtió que el proyecto no especifica cuáles serían los efectos jurídicos de esa calificación.

La reforma entregaría al Presidente atribuciones para declarar determinadas organizaciones como , pero HRW advirtió que el proyecto no especifica cuáles serían los efectos jurídicos de esa calificación. Reparos a nuevos regímenes penitenciarios: HRW también observó la propuesta para establecer “regímenes penitenciarios diferenciados”, que podrían restringir visitas y beneficios penitenciarios para determinadas categorías de personas privadas de libertad. Goebertus afirmó que, en vez de proteger a la población, la reforma pone en riesgo derechos como la libertad de reunión y asociación. Lee el artículo completo en el siguiente link