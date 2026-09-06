Más de $4.300 millones: Carabineros renueva radiopatrullas con vehículos BMW

Carabineros incorporará 88 automóviles BMW 320i adaptados como radiopatrullas, tras adjudicar una compra por $4.303.126.080. Los vehículos, que tendrán un costo unitario de $48.899.160, estarán destinados a reforzar el parque policial y reemplazar unidades que ya cumplieron su vida útil, se encuentran en mal estado o permanecen fuera de servicio.

La adjudicación fue realizada el pasado 2 de septiembre por la Dirección de Logística de Carabineros, según consta en la ficha del proceso publicada en Mercado Público. La empresa seleccionada fue Comercial Raptor SpA, cuya propuesta fue la única presentada para esta línea de la licitación.

La oferta obtuvo 95,25 puntos en la matriz de evaluación, luego de cumplir con los requisitos administrativos y técnicos establecidos para la adquisición. La entrega de las 88 unidades está programada para el 15 de diciembre de 2026, según consignó BiobioChile.

Los vehículos serán utilizados como radiopatrullas sin calabozo, por lo que estarán destinados principalmente a labores de patrullaje preventivo, fiscalización y respuesta a procedimientos, sin contemplar el traslado de detenidos.

El valor adjudicado incluye las adaptaciones y equipamiento necesarios para el uso policial, por lo que no corresponde únicamente al precio comercial del BMW 320i. Las unidades deberán incorporar elementos operativos como balizas, sirenas, sistemas de comunicación, rotulación institucional y otros equipos requeridos para sus funciones.

Además, los automóviles deberán contar con una garantía técnica de 24 meses o 100 mil kilómetros, dependiendo de cuál de ambas condiciones se cumpla primero.

El BMW 320i es un sedán de la Serie 3 equipado con un motor bencinero TwinPower Turbo de dos litros, capaz de desarrollar 184 caballos de fuerza y un torque máximo de 300 Nm. El modelo cuenta con transmisión automática de ocho velocidades y tracción trasera, aunque las características definitivas de las unidades policiales podrían variar debido a las modificaciones y equipamiento incorporados.

Renovación de flota

La adquisición de estas radiopatrullas forma parte de una licitación más amplia, publicada el 6 de mayo, que contempla un presupuesto disponible de $44.584.856.385 para renovar y ampliar la flota de Carabineros.

El proceso también registra la adjudicación de 100 furgones Hyundai Tucson NX4c 2.0 MT 4WD GO FL con calabozo a Comercial Raptor; 200 furgones SUV Hyundai Tucson NX4c 2.0 AT Plus FL sin calabozo a Automotores Gildemeister; 39 cuarteles móviles Ford Transit L3H3 a Grisolia y Compañía; 12 camionetas Ford Ranger Raptor V6 4x4 a Automotriz Cordillera; y 268 motos Honda CRF300L a Honda Motor de Chile.

En tanto, la adquisición de 380 furgones policiales multipropósito aún no registra una adjudicación dentro del proceso.