PISA 2025 confirma fuerte caída global: Asia lidera y Chile retrocede en las tres áreas

Los resultados de la prueba PISA 2025 confirmaron un deterioro generalizado del rendimiento escolar a nivel internacional, especialmente en lectura y matemáticas. Asia volvió a dominar la evaluación, mientras Chile registró una caída en ciencias, comprensión lectora y matemáticas.

La nueva edición de la prueba evaluó a unos 760 mil estudiantes de 15 años de 91 países y territorios. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang encabezaron ciencias y matemáticas, mientras Singapur lideró en lectura. Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur también ocuparon posiciones destacadas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que, entre sus países miembros, las puntuaciones cayeron siete puntos en ciencias entre 2015 y 2025, 22 en matemáticas y 28 en lectura. El especialista del organismo Éric Charbonnier señaló que “hay una caída de más de 20 puntos en lectura y matemáticas”. Una diferencia de esa magnitud equivale aproximadamente a un año de escolarización.

Chile retrocede, pero sigue entre los primeros de América Latina

En ciencias, Uruguay obtuvo 445 puntos y Chile 442, ubicándose nuevamente entre los sistemas educativos con mejores resultados de América Latina. Sin embargo, el desempeño chileno retrocedió en las tres áreas evaluadas respecto de la medición anterior. Costa Rica, Uruguay y El Salvador, en cambio, mostraron avances en ciencias desde 2022.

En Europa, Estonia, Reino Unido, Finlandia e Irlanda se situaron por encima de la media de la OCDE. España mostró un marcado deterioro en lectura y matemáticas, mientras Alemania registró sus resultados más bajos desde que participa en PISA en esas áreas.

La OCDE vincula parte del retroceso con el mayor uso de pantallas, la pérdida de interés por la lectura y los cambios en la relación de los estudiantes con la escuela después de la pandemia. El informe también detectó una asociación entre un uso más intensivo de inteligencia artificial y menores resultados en ciencias, aunque sistemas de alto desempeño como Singapur y Macao registran una utilización frecuente de estas herramientas.